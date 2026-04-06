Condenado por estafar más de 19.200 euros a su expareja en Almería mediante compras con una cuenta de Paypal

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ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una pena de tres años y medio de prisión para un hombre acusado de estafar más de 19.200 euros a su expareja sentimental a través de compras mediante una cuenta de Paypal con datos asociados a la mujer, de la que llevaba 15 años separado, con la que realizó compras durante más de dos años.

El alto tribunal andaluz rechaza el recurso de apelación interpuesto por la defensa y mantiene, además, la condena a nueve meses de multa con una cuota diaria de diez euros así como la indemnización por el importe defraudado a la perjudicada.

La resolución judicial apunta que entre enero de 2021 y abril de 2023 el acusado realizó numerosas operaciones económicas por importe de 19.266,52 euros a través de una cuenta de Paypal que había asociado a la cuenta de su expareja, de la que se había separado ya hacía 15 años, y de la que aún manejaba datos personales.

En concreto, el acusado creó una cuenta de Paypal a la que asoció una tarjeta bancaria de la que era titular su expareja, de modo que a esta cuenta asoció, a su vez, otra que había sido creada en 2012 a nombre de la mujer sin que esta lo supiera.

No obstante, el tribunal no consideró probado que a raíz de estos hechos la mujer sufriera un "detrimento patrimonial" en la gestión de su negocio de peluquería que le provocara la necesidad de pedir dos préstamos personales o de vender una plaza de garaje para poder hacer frente a las nóminas de sus empleados.

La Sala de Apelación avaló el criterio de la Audiencia así como la prueba practicada para determinar la culpabilidad del acusado, no solo porque aparecieron operaciones vinculadas al teléfono y al correo electrónico del acusado, sino que buena parte de las compras --un total de 35-- tenían como dirección de envío su propia vivienda.