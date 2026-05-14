Condenan a un padre y a su hijo por apuñalar a un hombre en Vícar (Almería) e impedirle que avisara a emergencias

Archivo - Sede TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena de seis años de prisión para un padre y su hijo después de que agredieran y apuñalaran en el abdomen al dueño de una finca en Vícar (Almería) al que además golpearon en el brazo cuando se disponía a sacar el teléfono móvil para llamar a los servicios de emergencias y poder pedir auxilio.

La Sala rechaza el recurso de apelación interpuesto por la defensa de ambos condenados y confirma la comisión de dos delitos de lesiones agravadas por parte de cada uno de ellos, ya que también atacaron y provocaron heridas al hermano del apuñalado, quien se personó en el lugar de los hechos al haber quedado previamente con él y le ayudó a escapar.

El tribunal valida la declaración de las víctimas como principal prueba de cargo dada su correspondencia con las heridas acreditadas mediante la documental médica y la exploración forense, al tiempo que pone en duda la versión de los condenados quienes afirmaron actuar en su propia defensa al no presentar lesiones y ver ilógico que la víctima pudiera apuñalarse a sí misma con una profundidad de cuatro centímetros en un supuesto forcejeo por hacerse con un machete.

De igual forma, desestima las aportaciones realizadas por los testigos aportados por la defensa, llegando incluso a calificar de "errática" y "rocambolesca" la de uno de ellos, quien aseguró en sala que había "amenazado por uno de los acusados" para que declarara a su favor.

La sentencia reconoce la "enemistad previa" que existía a raíz del alquiler de un invernadero entre la víctima y el principal acusado, quienes "coincidieron" sobre las 18,30 horas del 2 de noviembre de 2022 en la rambla del Cañuelo de Vícar (Almería).

Fue en este lugar donde el padre y su hijo, quien lo acompañaba en el coche, bajaron del vehículo mientras empuñaban un machete de 21,5 centímetros de hoja y una porra metálica extensible, respectivamente. Así, golpearon a la víctima, de 59 años entonces, y le clavaron el arma en la zona abdominal.

El herido, al percatarse de la gravedad de su lesión, sacó su teléfono móvil para llamar al 112, si bien en ese momento recibió un golpe en el brazo por parte del portador de la porra metálica.

Así las cosas, el hermano del perjudicado apareció en el lugar de los hechos, ya que ambos habían quedado previamente, por lo que al ver a la víctima malherida, intervino para asistirla mientras le instaba a meterse en el coche y acudir al servicio de urgencias más próximo. Los acusados también golpearon con la porra extensible en la cabeza y en el cuerpo al hermano del apuñalado, si bien logró finalmente escapar.

La principal víctima de los hechos sufrió un traumatismo abdominal abierto por arma blanca así como varias fracturas en un brazo y en la cara, además de otros traumatismos por los que estuvo varios días hospitalizado y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Tardó 180 días en sanar de sus heridas.