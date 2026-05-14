El PP retira la denuncia a la actuación carnavalera en Alcalá (Sevilla), que achaca a "descoordinación interna"

Archivo - Integrantes de la comparsa DSAS3, de Jesús Bienvenido, primer premio en la modalidad en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha retirado "de forma inmediata" la denuncia presentada a la Junta Electoral de Zona (JEZ) en relación con una actuación de agrupaciones del carnaval en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), prevista para este sábado, jornada de reflexión previa a la cita con las urnas en las elecciones andaluzas, y ha achacado lo sucedido a un problema de "descoordinación interna", según indican fuentes de la formación provincial a Europa Press.

El PSOE local había criticado el "ataque a la libertad de xpresión" por parte de los populares, "que recuerda a tiempos de la dictadura", al pedir que se censurasen "las letras de la agrupaciones de carnaval" y reclamar al Consistorio que "no permitiera a las mismas incluir en sus letras alusiones o críticas políticas para evitar que se hable de los problemas de la sanidad, del abandono de los servicios públicos o del recorte de derechos que ha realizado el gobierno de Juanma Moreno".

Al respecto, la dirección del PP ha reaccionado "de forma inmediata" y se ha retirado la denuncia en cuestión. Desde este partido se quiere dejar claro, en lo que a este asunto se refiere, su "total respeto y apoyo absoluto tanto a la libertad de expresión como al Carnaval de Cádiz", remarcan las mismas fuentes de la formación política.

En un comunicado, el PSOE local había destacado que ese intento de "coartar la libertad" de las personas a expresarse libremente "supone la búsqueda de una involución en materia de libertades muy grave, que evidencia el perfil autoritario de los populares".

El 'Carnaval de Primavera', que se celebrará en el Parque Centro, es una actividad organizada por el Ayuntamiento, de carácter gratuito, "que lleva semanas prevista" y que forma parte de los actos vinculados con el carnaval que se desarrollan a lo largo de todo el año en una ciudad "donde esta fiesta tiene gran tradición y seguimiento".

En cuanto a la programación en sí, tres de las cuatro agrupaciones --un coro, una chirigota y dos comparsas-- son de Cádiz y "figuran entre las más destacadas de este año".

Desde el PSOE, a través del Ayuntamiento, se habían presentado alegaciones a la Junta Electoral para que se revisara el acuerdo que prohíbe la libre expresión de las agrupaciones de Carnaval, "al tratarse de una medida que atenta contra el artículo 20 de la Constitución que garantiza la la libertad de expresión, la libertad de creación artística y el derecho de los ciudadanos a difundir sus pensamientos, ideas y opiniones".

El PSOE, añade el citado comunicado, "estará siempre a favor de que toda la ciudadanía pueda expresarse con libertad, sobre todo aquello que considere y en contra de cualquier prohibición o censura de las ideas".

PSOE-A y Por Andalucía habían criticado también dicha denuncia interpuesta por el PP-A a la Junta Electoral de Zona de Sevilla pidiendo "prohibir repertorios con letras con alusiones políticas" a los coros, chirigotas y comparsas participantes en el certamen.

Asimismo, en el escrito se pedía que se remitiera por parte del Consistorio sevillano el nombre de "las delegaciones y personas responsables de dicho acto, para su posible individualización de la responsabilidad en caso de ignorase la advertencia". No obstante, la denuncia ha sido retirada.