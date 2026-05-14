El PSOE de Alcalá (Sevilla) critica la "censura del PP" a una actuación carnavalera el día de reflexión

Detalle del cartel del Carnaval de Primavera. - PSOE DE ALCALÁ

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha criticado el "ataque a la libertad de expresión" por parte del PP, "que recuerda a tiempos de la dictadura", al pedir que "se censuren las letras de la agrupaciones de carnaval que actúan en la ciudad este sábado", jornada de reflexión previa a la cita con las urnas en las elecciones andaluzas. En este sentido, el Partido Popular ha retirado "de forma inmediata" la denuncia presentada a la Junta Electoral de Zona (JEZ) y achaca lo sucedido a un problema de "descoordinación interna", según indican fuentes de la formación a Europa Press.

"La dirección provincial ha reaccionado de forma inmediata y se ha retirado la denuncia". Desde el PP se quiere dejar claro al respecto su "total respeto y apoyo absoluto tanto a la libertad de expresión como al Carnaval de Cádiz", remarcan las mismas fuentes.

En un comunicado, el PSOE local había destacado que ese intento de "coartar la libertad" de las personas a expresarse libremente "supone la búsqueda de una involución en materia de libertades muy grave, que evidencia el perfil autoritario de los populares".

El 'Carnaval de Primavera', que se celebrará en el Parque Centro, es una actividad organizada por el Ayuntamiento, de carácter gratuito, "que lleva semanas prevista" y que forma parte de los actos vinculados con el carnaval que se desarrollan a lo largo de todo el año en una ciudad "donde esta fiesta tiene gran tradición y seguimiento".

En cuanto a la programación en sí, tres de las cuatro agrupaciones --un coro, una chirigota y dos comparsas-- son de Cádiz y "figuran entre las más destacadas de este año".

El PP había denunciado este acto ante la Junta Electoral y reclamaba que el Consistorio no permitiera a las agrupaciones "incluir en sus letras alusiones o críticas políticas para evitar que se hable de los problemas de la sanidad en nuestra tierra, del abandono de los servicios públicos o del recorte de derechos de los ciudadanos que ha realizado el gobierno de Juanma Moreno". La denuncia en cuestión ha sido retirada.

