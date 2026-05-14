Vox critica nuevo centro de acogida de "inmigrantes ilegales" en Málaga: "PP y PSOE priorizan a los de fuera"

La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas Yolanda Gómez. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a las elecciones andaluzas Yolanda Gómez ha visitado este jueves la zona de Cruz de Humilladero de Málaga capital, frente a una antigua residencia universitaria que, ha dicho, "ha sido convertida en un centro de acogida de inmigrantes ilegales", por lo que ha criticado que "PP y PSOE han bloqueado la vivienda, principal problema de los malagueños, y han priorizado a los de fuera".

Acompañada por Rocío Marín, también candidata de Vox a las elecciones andaluzas, Gómez ha señalado que tras casi dos semanas recorriendo la provincia, "miles de malagueños nos trasladan la misma angustia, que los jóvenes no se pueden emancipar, que las familias no llegan a final de mes o que los trabajadores, incluso teniendo un empleo estable, no pueden acceder a una vivienda".

Ha puesto como ejemplo la situación vivida recientemente en Marbella, en el entorno del Hospital Costa del Sol, donde, según ha afirmado, "profesionales sanitarios estaban durmiendo en el aparcamiento público, en sus coches y en sus caravanas porque no pueden alquilar una vivienda".

"Y esto no solo pasa en Marbella o en Málaga capital; pasa también en el resto de la Costa del Sol, en Vélez-Málaga o en el Rincón de la Victoria", ha añadido la candidata, quien ha calificado la situación de "alarmante" y ha subrayado que Málaga es "una de las ciudades de España donde más ha crecido el alquiler", con incrementos de hasta el 33%.

En este sentido, ha criticado que "prácticamente es imposible encontrar un alquiler por menos de 1.000 euros al mes" y que en los portales inmobiliarios "se ven auténticos zulos a precios desorbitados".

La candidata de Vox ha culpado directamente al PP y al PSOE de esta situación, al afirmar que "han gobernado durante casi 50 años con mayoría absoluta, han bloqueado la construcción de viviendas y han priorizado a los de fuera".

Frente a ello, Gómez ha expuesto las propuestas de Vox para afrontar el problema de la vivienda, entre las que ha destacado "la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública y a las ayudas sociales", la liberación de suelo, la eliminación de burocracia y la agilización de trámites "para construir más viviendas y aumentar la oferta".

Asimismo, ha defendido la necesidad de "reducir la fiscalidad a la compra de primera vivienda por parte de españoles" y establecer "una fiscalidad diferenciada para aquellos extranjeros no comunitarios que compren una vivienda en Málaga, para que pasen por caja y con ese dinero se construyan viviendas públicas".

Otra de las propuestas de Vox es la implantación de avales públicos para jóvenes, una medida que, ha recordado, la formación "ya ha demostrado en los pactos de gobierno en Aragón y Extremadura"; así como la lucha contra la okupación.

Gómez ha explicado que el escenario elegido para las declaraciones "antiguamente era una residencia universitaria y que ahora es un centro de acogida de inmigrantes ilegales". "Se está destinando dinero público que debería ser para los malagueños a la inmigración ilegal", ha dicho.

La candidata ha asegurado que la asociación que gestiona este centro "vive de las subvenciones vinculadas a la inmigración ilegal", por lo que ha incidido en que dinero público, "en lugar de ir al negocio de la inmigración, debe ir a los malagueños y a los españoles".

"Nos oponemos frontalmente a esto y queremos garantizar oportunidades a los malagueños, destinando ese dinero público a construir vivienda pública", ha concluido.

