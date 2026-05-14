El PSOE pide el voto para "defender la igualdad y frenar la involución silenciosa" en Andalucía

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (7d), mantiene una reunión con mujeres empresarias en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha pedido este jueves el voto para "defender en igualdad y frenar la involución silenciosa" en Andalucía. Los socialistas malagueños han celebrado un encuentro del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con mujeres empresarias y emprendedoras malagueñas.

Así, el secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, ha agradecido la presencia de Carlos Cuerpo en este encuentro con mujeres empresarias y emprendedoras, y ha destacado la "importancia" que el PSOE "concede a la situación de las mujeres en Andalucía, especialmente en materia de conciliación, emprendimiento, formación y desarrollo profesional".

Ha asegurado que el PSOE concurre a las elecciones del próximo 17 de mayo con "propuestas para las mujeres de Andalucía" con el objetivo "de seguir avanzando en igualdad y evitar ni un paso atrás en los derechos conquistados durante los últimos años".

"La igualdad entre hombres y mujeres es un elemento básico para los socialistas, está en nuestro programa electoral y a partir del 17 de mayo la pondremos en marcha", ha concluido.

Por su parte, Cuerpo ha destacado "la utilidad" de este tipo de reuniones "para escuchar desde el territorio cuál es la situación y cuáles son las necesidades" del tejido empresarial, especialmente de las mujeres empresarias.

En este sentido, ha señalado que durante el encuentro se han abordado cuestiones como los cuidados, la conciliación y la necesidad de impulsar "un modelo que apueste por fomentar una mayor igualdad y una menor carga para las mujeres".

