Condenan a tres años y dos meses de cárcel a un 'fardero' por desembarco de hachís en una playa de Almería

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ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Apelación del TSJA ha confirmado una pena de tres años y dos meses de prisión para un hombre acusado de desembarcar más de 250 kilos de hachís de una embarcación que arribó a una playa cercana al barrio residencial de Costacabana, en Almería, junto con otras personas que trataron de huir al detectar la presencia policial.

El alto tribunal andaluz ratifica la sentencia de origen por un delito contra la salud pública por el que, además, le impone dos multas de 400.000 euros, ambas con el arresto sustitutorio en caso de impago de diez, según la resolución consultada por Europa Press.

La sentencia rechaza el recurso de apelación impulsado por la defensa, que veía desproporcionada la pena impuesta, al entender que la actuación del acusado "no puede calificarse de accesoria y de escasa o exigua eficacia", ya que "asumió un papel de absoluta relevancia" a la hora de participar "activamente" en la descarga de la droga.

El texto apunta que sobre las 21,15 horas del día 7 de mayo de 2023 se detectó por el Servicio de Vigilancia Aduanera una embarcación neumática semirrígida parada a unas 47 millas de la costa de Almería, por lo que se estableció una vigilancia sobre ella.

Así, sobre las 1,05 horas, la embarcación comenzó a navegar en dirección a la bahía de Almería y sobre las 5,05 horas tocó tierra a unos 500 metros del barrio de Costacabana. Dicha embarcación, de unos 11 metros de eslora y dos motores, era pilotada por otra persona que ya fue enjuiciada y estaba cargada con fardos de hachís.

Una vez tocó la costa, el acusado comenzó a descargar los fardos de hachís junto con otras personas, momento en que fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional que habían acudido al lugar, que los detuvo cuando se ocultaban entre unos matorrales.

Los agentes intervinieron en el lugar de desembarco once fardos de arpillera con 254,5 kilos de hachís, destinados a su venta entre terceros. La droga ha sido valorada en casi 400.000 euros.