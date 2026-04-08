La consejera Carmen Castillo, 'número 2' en lista del PP de Almería en la que repiten Venzal, Ibáñez y Guzmán

ALMERÍA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía María del Carmen Castillo ha sido elegida como 'número 2' en la lista del PP de Almería para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo que encabeza el presidente del PP de Almería y consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, y en la que repiten como candidatos al Parlamento de Andalucía Pablo Venzal, Julia Ibáñez, Manuel Guzmán, Ángeles Martínez y Juan José Salvador.

Los 'populares' almerienses han apostado por una lista prácticamente de continuidad con respecto la última legislatura que, en 2022, encabezó la actual eurodiputada y exconsejera de Agricultura, Carmen Crespo, de modo que se ha priorizado la figura de los actuales consejeros en el Gobierno de Moreno para los puestos de salida.

Así, Castillo concurre por primera vez a unas elecciones al Parlamento andaluz con el PP pese a haber formado parte del Ejecutivo andaluz, al que accedió como consejera en julio de 2024 tras haber sido delegada territorial y viceconsejera de Educación a propuesta de CS, cuando la cartera era dirigida por Javier Imbroda durante el primer gobierno de coalición PP-CS.

De este modo, Venzal ocupa el puesto número 3 de la lista que, en las elecciones andaluzas anteriores se reservó para la actual diputada en el Congreso Maribel Sánchez Torregrosa. Tanto ella como el actual vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, renunciaron a sus escaños como parlamentarios tras lograr un asiento en la Cámara Baja en las elecciones generales de 2023.

Así, los candidatos Julia Ibáñez y Manuel Guzmán continúan la lista seguidos por la también parlamentaria Ángeles Martínez, quien en esta ocasión ocupa el puesto 'número 6', por delante del Juan José Martínez, quien desde la séptima posición tratará de cosechar un escaño más desde Almería para el PP. Precisamente Salvador consiguió entrar en el Parlamento gracias a que en 2022 los 'populares' mejoraron su resultado y consiguieron un parlamentario más por esta circunscripción.

Asimismo, la lista del PP de Almería coloca a la parlamentaria y concejal del Ayuntamiento de Níjar, Mónica Morales, en el octavo puesto que en la pasada legislatura se otorgó al exsecretario general de Universidades Ramón Herrera. El presidente de NNGG en Almería, Diego Martínez, se sitúa en el noveno puesto que anteriormente se brindó a la alcaldesa de Alboloduy, Sonia Guil.

Cierran la propuesta del PP de Almería los candidatos Alba Caballero, Joaquín Navío y María Gracia Alarcón, que se sitúa en el último puesto que en los comicios de cuatro años se reservó para el presidente de honor del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat. Figuran como suplentes Luis Manuel Martínez, Yolanda Carmona, Juan Domingo Navarro y María del Carmen García.

"EXPERIENCIA" Y "NUEVAS GENERACIONES"

En una nota, Fernández-Pacheco ha asegurado que encabezar esta candidatura supone "un honor y una gran responsabilidad", y ha puesto en valor una lista que, según ha señalado, refleja la pluralidad de la sociedad almeriense, con perfiles que "combinan experiencia en la gestión pública y la incorporación de nuevas generaciones".

El dirigente 'popular' ha incidido en que el PP concurre a estas elecciones con un proyecto "sólido y centrado en seguir mejorando la vida de los almerienses", apoyado en la gestión desarrollada en los últimos años por el Gobierno andaluz.

En este sentido, ha destacado que la provincia "ha experimentado avances importantes" en ámbitos como las infraestructuras, los servicios públicos o el desarrollo económico, y ha defendido que este impulso debe continuar en la próxima legislatura.

El Comité Electoral Regional del Partido Popular ha aprobado elevar al Comité Electoral Nacional las candidaturas de los populares andaluces en las ocho provincias a las elecciones autonómicas del próximo 17-M, tras su aprobación previa por parte de los Comités Electorales Provinciales.