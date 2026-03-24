El Consultivo da cinco días más a Carboneras (Almería) para responder a sus requerimientos por El Algarrobico

Archivo - Hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dado al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) cinco días más para atender el requerimiento que le efectuó el pasado 9 de marzo en el que le solicitaba más información para emitir su dictamen sobre el expediente municipal iniciado para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.

El órgano consultivo atiende la petición del Consistorio carbonero, que reclamó más tiempo para completar los trámites ante la falta de secretario municipal debido a una baja médica, lo que le llevaba a un bloqueo administrativo "no imputable" al Ayuntamiento por el que no podía dar respuesta sus peticiones.

Desde el Ayuntamiento, según han explicado a Europa Press fuentes municipales, se ha registrado este lunes la aceptación del plazo brindado por el CCA, que exigía al equipo de gobierno liderado por el alcalde Salvador Hernández (CS) su propuesta de revisión sobre la anulación o no de la licencia de obras del hotel concedida en 2003 y que, por sentencia judicial, debe revisarse al presentar vicios de nulidad.

El Ayuntamiento se limitó a exponer su situación sin entrar en el fondo de la petición efectuada por el Consultivo, en la que le exigía la propuesta de resolución del expediente que inició en julio del pasado año para poder emitir un dictamen al respecto.

El órgano con sede en Granada ha advertido en dos ocasiones al Consistorio carbonero de deficiencias documentales detectadas, tras una primera petición de documentos que le hizo el 11 de diciembre de 2025, a la que el Ayuntamiento contestó el pasado 26 de febrero.

Ya por entonces se le reclamaba una copia autorizada del expediente administrativo de revisión de oficio una vez que este estuviera tramitado "íntegramente".

Esta situación ha derivado, por otra parte, en un escrito que la organización ecologista Greenpeace ha remitido al TSJA, en el que acusa al Ayuntamiento de nuevas "estrategias dilatorias" en la tramitación del expediente, por lo que reclamaba, otra vez, una actuación de oficio al tribunal para hacer cumplir la sentencia dictada al respecto hace cuatro años.

Frente a este escrito, desde el Ayuntamiento se solicitó al TSJA su colaboración para que medie con otras administraciones públicas a fin de cubrir el puesto de secretario municipal y, de este modo, poder avanzar en la tramitación del expediente con el que dar cumplimiento a la sentencia.