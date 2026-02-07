El Consultivo da la razón a una mujer que cayó en una calle de Almería por la falta de una losa y la poca iluminación

Archivo - Palacio de Bibataubín de Granada, sede del Consejo Consultivo de Andalucía. - CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA - Archivo

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha rechazado la propuesta del Ayuntamiento de Almería de no indemnizar a una vecina que sufrió una caída en la vía pública y ha considerado que hay relación entre el accidente y la ausencia de una losa en el acerado, así como la escasa iluminación en la zona.

Según recoge el dictamen, consultado por Europa Press, la reclamante solicitó una compensación de 18.564,11 euros por las lesiones sufridas tras tropezar en ese tramo de la acera, situado entre un árbol y una valla metálica. El Ayuntamiento propuso desestimar la reclamación al entender que la acera contaba con una anchura de 4,8 metros y disponía de dos itinerarios libres de obstáculos.

Sin embargo, el órgano consultivo ha calificado de "deficiente" la instrucción del procedimiento. En su análisis, fechado el pasado 15 de enero, advierte de que la Administración municipal no dio respuesta a determinadas solicitudes de la parte reclamante, entre ellas el aplazamiento de una prueba testifical, ni ofreció un razonamiento vinculado a los hechos para justificar la desestimación.

El dictamen subraya que el Consistorio "lisa y llanamente no ha contestado" a lo solicitado respecto a la prueba testifical y que tampoco rebatió las deficiencias denunciadas, esto es, la falta de una losa en el acerado y la escasa iluminación. Ante la ausencia de respuesta, el Consejo da por acreditada tanto la dinámica de la caída como las anomalías señaladas.

Por ello, el CCA ha dictaminado en contra de la propuesta municipal y ha concluido que "existe nexo causal" entre el estado de la vía pública y las lesiones sufridas por la mujer, por lo que el Ayuntamiento deberá continuar la tramitación del procedimiento y fijar, en su caso, la indemnización que corresponda.

