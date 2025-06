Crespo (PPE) anuncia la creación a escala europea una "plataforma de mujeres rurales" de cara a la PAC de 2027

ALHAMA DE ALMERÍA (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada del PP Carmen Crespo ha anunciado que está trabajando en Bruselas para crear a nivel europeo "una plataforma de mujeres rurales" donde Afammer tendrá un papel protagonista, con el objetivo de incluir su trabajo en la próxima Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027.

La portavoz adjunta de Agricultura del PPE ha reivindicado en Alhama de Almería (Almería) el papel "fundamental" de las organizaciones de mujeres rurales como Afammer, "una organización pionera en la lucha por la mujer rural" que ha sido "clave" en el desarrollo del Estatuto de la Mujer Rural y del Mar de Andalucía.

Crespo ha agradecido al municipio de Alhama la acogida brindada a las jornadas 'Mujeres con voz propia: compartiendo tierras, sembrando futuro', organizadas por la asociación y ha reconocido "el trabajo de todas las representantes que hoy se encuentran con las mujeres rurales de toda Andalucía".

De otro lado, la eurodiputada ha destacado la importancia de defender los intereses de Almería, especialmente en materia de recursos hídricos, puesto que, según ha advertido, "sin agua no hay alimento, sin agua no hay soberanía alimentaria, sin agua Almería no se puede desarrollar".

En este sentido, ha criticado los "intentos de recortar" el trasvase Tajo-Segura y ha enfatizado que su labor como eurodiputada es "defender a nuestra tierra con todas las infraestructuras de agua", para lo que ha ensalzado la estrategia de resiliencia ante el agua que se sigue a partir de los fondos de cohesión y del Banco Europeo de Inversiones.