Cristina Narbona destaca en Almería el "compromiso histórico" de los socialistas con la sostenibilidad

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en un encuentro con militantes socialuistas en Almería. - PSOE

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha visitado este viernes Almería para participar en un encuentro con la militancia socialista.

Acompañada por el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha puesto en valor el "compromiso histórico" de los gobiernos socialistas con la sostenibilidad y la transición ecológica, tal y como ha señalado la formación en una nota de prensa.

Así, durante su etapa como ministra, se impulsó el Programa Agua, que apostó por soluciones sostenibles al problema de la sequía como la construcción de desaladoras. Desde entonces, el PSOE "ha demostrado que las energías renovables y la sostenibilidad son una seña de identidad del partido y de sus gobiernos".

Cristina Narbona ha reafirmado la apuesta del PSOE "por seguir trabajando para que Almería sea un referente en energías renovables, aprovechando el potencial solar de la provincia y garantizando un futuro sostenible para las próximas generaciones".