Cruz Roja atiende en Almería a más de 100 personas llegadas en patera en un lunes marcado por vientos costeros

Archivo - Playa de los Muertos, en Carboneras (Almería). - EUROPA PRESS/REMITIDO - Archivo

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de atención humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido solo en la jornada de este lunes a 101 personas llegadas en patera hasta las costas de Almería, donde las autoridades recuperaron el cuerpo de un hombre sin vida después de que fuera obligado a arrojarse al mar para llegar por sus medios a la playa de Los Muertos, en Carboneras.

Fuentes de la entidad han indicado a Europa Press que los equipos se activaron hasta en tres ocasiones a lo largo del día para atender a tres grupos de 51, 19 y 31 personas a lo largo de la jornada, en la que la Aemet tenía activados de las 12,00 horas avisos amarillos por vientos costeros con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora --fuerza 7-- y olas de hasta tres metros.

Fue la Guardia Civil la que recuperó el cadáver de un hombre en aguas de la playa de Los Muertos en Carboneras (Almería) donde también se registró al menos un herido de consideración durante el desembarco de una 'patera-taxi', aunque se avistaron más embarcaciones de este tipo en la zona sin que, por el momento, consten detenidos o identificados.

Fuentes de la investigación confirmaron que poco antes de las 12,45 horas se recibió un aviso por la llegada de una embarcación rápida que desembarcó frente al litoral carbonero a los ocupantes de la lancha antes de volver mar adentro.

Así, hasta la zona se desplazaron efectivos de Guardia Civil, que pudieran recuperar el cadáver de un varón, que fue trasladado al puerto de Carboneras, y auxiliar a otro herido, con una lesión en una pierna. Igualmente, se rescataron a nueve varones en aparente buen estado de salud.