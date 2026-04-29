Cuatro heridos en un incendio de vivienda en Roquetas de Mar (Almería)

Furgoneta de Bomberos del Poniente. - 112

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas y han sido evacuadas al Hospital de Poniente tras un incendio registrado en la tarde de este miércoles en una vivienda de Roquetas de Mar (Almería).

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el fuego se ha declarado pasadas las 16,00 horas en un dúplex del Paseo de los Baños en la localidad de Roquetas.

Tras ello, la sala coordinadora dio aviso a los Bomberos de Poniente, a Policía Local, Guardia Civil y a los servicios sanitarios ante el aviso de posibles personas afectadas.

Una vez en el lugar, los Bomberos procedieron a la extinción del fuego declarado en la cocina y que motivó la acumulación de humo en la vivienda.

Por su parte, los sanitarios atendieron a un total de cuatro personas: una joven de 17 años, dos hombres de 45 y 66 y una mujer de 64, todos ellos evacuados al hospital de Poniente.