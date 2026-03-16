Cuevas del Almanzora (Almería) recupera el esplendor de la Casa Figueras tras una inversión de 232.000 euros

Autoridades durante el acto de inauguración de la Casa Figueras en Cuevas del Almanzora (Almería). - SUBDELEGACIÓN

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha asistido este lunes en Cuevas del Almanzora a la presentación de la rehabilitación de la Casa Figueras, una actuación que ha contado con una inversión de 232.000 euros financiados con fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Levante Andalucía.

El edificio, situado en la plaza de la Encarnación, está destinado a usos públicos y alberga el Museo del Poeta Sotomayor. Se trata de uno de los inmuebles históricos más representativos del patrimonio arquitectónico del municipio y de la "etapa de esplendor" vinculada a la actividad minera en la comarca, según ha indicado la Subdelegación en una nota.

Durante la visita, Martín ha destacado que "la recuperación de edificios históricos como la Casa Figueras supone preservar una parte fundamental de la memoria de Cuevas del Almanzora y de toda la comarca". En este sentido, ha señalado que actuaciones financiadas con fondos europeos "permiten proteger el patrimonio, reforzar la identidad de los municipios y generar nuevas oportunidades culturales y turísticas que contribuyen al desarrollo del territorio".

En términos similares se ha pronunciado el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, quien ha subrayado que "al abrir de nuevo las puertas de esta Casa Figueras no estamos simplemente inaugurando una obra de arquitectura: estamos devolviéndole a Cuevas del Almanzora un pedazo de su alma que el tiempo, injustamente, había intentado empañar".

HISTORIA DEL PALACETE CASA FIGUERAS

El palacete fue mandado construir hacia 1850 por el accionista minero Diego Martínez Mula y adoptó el estilo historicista característico de las casas-palacio que la burguesía minera levantó en la localidad durante esa época.

Posteriormente el edificio perteneció a Juan Figuera, quien, además de gestionar el patrimonio de su esposa Magdalena Martínez Soler, destacó también en el ámbito cultural como productor cinematográfico.

El inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora el 26 de agosto de 1991 por 15 millones de pesetas, durante el mandato del entonces alcalde Antonio Llaguno Rojas, tras la compra realizada a los hermanos Fuentes Figuera de Vargas y a los hermanos Unzurunzaga Martínez.

Con el objetivo de recuperar este edificio singular, en julio de 1996 el arquitecto Modesto Sánchez Morales redactó el proyecto de rehabilitación y en septiembre de 1998 presentó el proyecto de ejecución de las obras. Posteriormente, en julio de 2000, el Ayuntamiento firmó un convenio de cooperación con la Consejería de Obras Públicas y Transportes que permitió impulsar el proceso de recuperación del inmueble.

Al acto también han asistido el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante, Domingo Fernández, y el delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso.