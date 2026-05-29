Cuevas del Almanzora rescata un ejemplar original de 1890 de la obra cumbre de los hermanos Siret

Presentación del ejemplar original de 1890 de 'Las primeras edades del metal en el sudeste de España' adquirido por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería). - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería) ha culminado la adquisición de un ejemplar original de 1890 de 'Las primeras edades del metal en el sudeste de España', conocida popularmente como 'La edad de los metales', una obra escrita y editada de forma conjunta por los hermanos y arqueólogos Enrique y Luis Siret.

El ejemplar consta de dos volúmenes y desde esta semana puede verse en La Tercia del Castillo del Marqués de los Vélez, sede del Museo Luis Siret, que hasta ahora exhibía en su primera vitrina una edición facsímil de este estudio, expuesta gracias a la colaboración "generosa y desinteresada" de Pedro Perales y Enrique Fernández Bolea.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, la adquisición supone el rescate desde el coleccionismo privado de un "tesoro arqueológico original" y representa un "regreso a casa" del libro que "fundó la arqueología moderna en España".

La obra fue presentada en su día a diversos certámenes científicos y permitió a sus autores obtener galardones de gran prestigio, como el Premio Martorell. El Ayuntamiento ha subrayado que se trata de una pieza "codiciada" por historiadores y coleccionistas de todo el mundo debido al escaso número de ejemplares que se imprimieron, lo que "eleva exponencialmente su valor" dentro de las publicaciones históricas.

El compromiso del Consistorio por enriquecer la colección museográfica de la Pesca en la Antigüedad 'Luis Siret' impulsó una búsqueda en diversos portales de coleccionismo que se ha prolongado durante años. Finalmente, el ejemplar original fue localizado a través del portal especializado Iberlibro y adquirido a la Librería Anticuaria Casals, fundada en 1986.

DOS VOLÚMENES ORIGINALES

La obra adquirida destaca por su "valor histórico intrínseco" y por su "excelente estado de conservación". El público que visite el museo podrá contemplarla en su formato original, dividida en dos volúmenes diferenciados.

El primero es un libro de texto que recoge las crónicas, tablas e ilustraciones detalladas de las investigaciones arqueológicas de los hermanos Siret, mientras que el segundo es un tomo de grandes dimensiones que alberga las láminas donde se reproducen a escala y con gran precisión las distintas piezas descubiertas en los yacimientos excavados en la provincia.

La adquisición supone, según el Ayuntamiento, un "hito cultural" para Cuevas del Almanzora, ya que consolida su museo como un "punto de referencia para el estudio de la arqueología peninsular".