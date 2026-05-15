Dañada una nave de Vigilancia Aduanera en Almería tras un golpe sin heridos en una persecución a una narcolancha

Archivo - Imagen de archivo de una nave de Vigilancia Aduanera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La embarcación 'Audaz' del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha resultado dañada después de sufrir durante la pasada madrugada un choque con una narcolancha cargada con petacas de gasolina en el marco de una persecución en aguas del Mediterráneo sin que ningún agente haya resultado herido.

Fuentes de la AEAT y de la Subdelegación de Gobierno han confirmado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar en aguas alejadas de Almería, donde tuvo lugar una persecución en la que una de las embarcaciones implicadas maniobró de forma se subió sobre otra narcolancha y acabó por "tocar" la embarcación de Vigilancia Aduanera.

En este sentido, la patrullera registró daños únicamente en una de las ventanillas laterales de la nave junto al puente de mando, aunque únicamente el cristal quedó destruido. Asimismo, ningún funcionario resultó herido a consecuencia de la situación.

Por su parte, los ocupantes de las embarcaciones neumáticas implicadas pudieron agruparse en una única 'narcolancha' y huir del lugar mientras que la segunda embarcación se quedó en la zona sin posibilidad de remolcarla hasta el Puerto de Almería.