Trasladan a un centro hospitalario de Huelva a uno de los heridos en la persecución a la narcolancha

Imagen de la fachada de la Capitanía Marítima de Huelva. - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de los dos agentes de la Guardia Civil que resultaron heridos en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de las costas de Huelva y que costó la vida de otros dos ya ha sido trasladado a un centro hospitalario de la provincia, donde se recupera.

Así, según han indicado desde el Instituto Armado a Europa Press, el agente trasladado a Huelva fue herido de gravedad, aunque fuera de peligro, y permanecía ingresado desde el pasado viernes, junto a su compañero, en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Por otro lado, el agente que resultó herido de menor gravedad está a la espera de su traslado a un centro hospitalario de la provincia de Alicante, donde tiene su residencia, ya que pertenece a la comandancia de esa provincia, pero se encontraba comisionado en el Servicio Marítimo de Huelva.

Los hechos se produjeron el pasado viernes, 8 de mayo, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, en torno a las 11 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, han resultado heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

De momento, según han confirmado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instrucción de Huelva, que se encontraba en funciones de guardia el pasado viernes, ha abierto diligencias por el fallecimiento de uno de los agentes de la Guardia Civil.