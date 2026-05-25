Declarado un incendio forestal en el paraje del Pozo de los Frailes en Níjar (Almería)

Archivo - Un vehículo del Plan Infoca. - PLAN INFOCA - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, actúa sobre un incendio que se ha declarado en el paraje del Pozo de los Frailes de Níjar (Almería) sobre las 13,00 horas de este lunes, donde se han desplazado ya varios equipos aéreos y terrestres.

En concreto, según han informado desde el dispositivo, se han movilizado dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra así como dos grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente.

Fuentes municipales han descartado desalojos en la zona dado que las llamas se sitúan a una distancia "razonable" del lugar del asentamiento poblacional. El fuego se ve ligeramente afectado por el viento.

De otro lado, el Infoca mantiene aún como estabilizado desde la tarde de este domingo el incendio detectado en el paraje La Juaida, ubicado en el municipio almeriense de Viator, que obligó a desplazar también varios medios.