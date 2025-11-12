Una delegación de empresarios japoneses acude a El Ejido (Almería) para conocer su modelo agrícola de invernaderos

Una delegación de empresarios japoneses conoce el modelo agrícola de El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Una delegación de empresarios japoneses, acompañado por el primer secretario de la Sección de Economía de la Embajada de Japón en Madrid, Ryohei Shikata, ha visitado el municipio de El Ejido (Almería) para conocer de primera mano su modelo productivo agrícola basado en los cultivos bajo plástico.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, ha recibido al grupo para explicarles algunas de las claves que han hecho de El Ejido "un municipio de referencia mundial en la producción de frutas y hortalizas con los más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad".

En una nota, el edil ha recordado que El Ejido cuenta con más de 13.500 hectáreas de superficie invernada, que producen cada campaña más de un millón de toneladas con un valor superior a los 1.400 millones de euros, a las que se suma "una potente y puntera agroindustria, que está formada por unas 95 empresas y que factura cada año más de 885 millones de euros".

Martínez ha subrayado que "uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo agrícola es la sostenibilidad en todas sus vertientes".

Así, ha afirmado que "medioambientalmente disponemos de uno de los sistemas productivos más respetuosos del mundo, ya que la mayor parte de nuestra producción se realiza bajo los estándares del control biológico y nuestro modelo productivo es el más eficiente en el uso de agua, además de impulsar la reutilización de recursos mediante proyectos de economía circular".

Por otra parte, el concejal también les ha ofrecido algunos datos sobre el modelo turístico ejidense, que supone "un importante recurso económico para el municipio" y les ha hecho entrega de material turístico.