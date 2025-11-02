Delvon Lamarr Organ Trio ofrece un "viaje sonoro" a través del soul y el jazz y llenan el Teatro Apolo de Almería

El concierto de Delvon Lamarr Organ Trio en el Teatro Apolo de Almería, el sábado, 1 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

El 33º Festival Internacional de Jazz de Almería ha vivido una de sus "grandes noches" y un "viaje sonoro por el alma del soul y el jazz" con el concierto de Delvon Lamarr Organ Trio (DLO3), que llenó el Teatro Apolo el pasado martes, 1 de noviembre, acompañado por Brice Calvin a la guitarra y Ashley Ickes a la batería.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, la elección del Teatro Apolo para la celebración de la mayoría de los conciertos "ha sido todo un acierto, pues contribuye a crear ese ambiente inspirador de los clubes de jazz".

Lamarr manejó los pedales del bajo con el pie izquierdo y el groove con todo el cuerpo, la guitarra de Brice Calvin se entrelazaba con el órgano "como una conversación de vieja amistad" y en la retaguardia, Ashley Ickes sostenía el tiempo "con una elegancia contagiosa", tal y como ha indicado la Administración local.

Tal y como han concretado, el formato sencillo de órgano, guitarra y batería "bastó para construir un universo sonoro completo", con Lamarr haciendo de bajista, organista, solista y líder "con naturalidad", generando una "sensación de groove envolvente" y convirtiendo "la precisión técnica en gozo compartido".

De esta forma, el concierto de Delvon Lamarr Organ Trio en el Festival Almerijazz, que duró casi dos horas, fue "un diálogo entre épocas", en la que la herencia del soul-jazz de los años sesenta y setenta "se hizo presente en cada acorde".

El 33º Festival Internacional de Jazz Almerijazz está ofreciendo un "completo programa" sobre escenario en tres fines de semana llenos de groove y creatividad, con presencia de "grandes artistas internacionales y nacionales", dejando así espacio para la puesta en valor de la producción local.

CLASIJAZZ BIG BAND & BOBBY WATSON

El 33º Festival Almerijazz continúa en la tarde de este domingo 2, con la "esperada presentación" del disco grabado junto a la Clasijazz Big Band y la "leyenda viva" del hard bop Bobby Watson, histórico miembro de los míticos The Jazz Messengers, a las 19,30 horas en el Auditorio Maestro Padilla.

Al hilo, el disco fue grabado en la Fundación Valparaíso de Mojácar (Almería) el 1 de mayo de 2022, y ahora ha llegado el momento de "presentarlo por todo lo alto" en el marco del 33º Festival Internacional Almerijazz.

Asimismo, este proyecto nació de la "complicidad artística" entre Watson y el arreglista y director Duccio Bertini, "cuya sensibilidad, imaginación y dominio de los colores orquestales han dado nueva vida a las composiciones del saxofonista estadounidense". Las entradas para este concierto se pueden adquirir tanto por Internet como desde una hora antes en el Auditorio Maestro Padilla.

El 33º Festival Internacional Almerijazz se desarrolla bajo la organización del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, con la producción de Manantial de Músicas, el patrocino de Cerveza Águila Sin Filtrar, Fundación Unicaja y AIE y la colaboración de Tony García Espacio Gastronómico, Vera Import, AIE Jazz En Ruta, Clasijazz, El Faro del Jazz y la Plataforma Jazz España, de la que Almerijazz forma parte.