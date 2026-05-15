Detenida en Almería una empleada de ayuda a domicilio de 27 años por hurtar joyas de oro a una persona mayor

Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer de 27 años como presunta autora de un delito de hurto por sustraer varias joyas de oro del domicilio de una persona de avanzada edad en el que trabajaba como empleada de atención domiciliaria de una conocida empresa de asistencia social.

La investigación comenzó después de que la víctima presentara una denuncia por la desaparición progresiva de distintas piezas de joyería que guardaba en su dormitorio. La perjudicada manifestó que, durante las semanas en las que detectó la falta de los efectos, la ahora detenida había accedido a su vivienda para ayudarla en diversas labores asistenciales.

Entre las joyas sustraídas figuraban pulseras de oro, una cadena, un colgante, pendientes, un anillo y otras piezas de valor sentimental para la víctima, con un valor económico de miles de euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las primeras sospechas se centraron en la empleada de asistencia domiciliaria después de que, al conocer que la víctima iba a presentar denuncia, localizara supuestamente en la vivienda una de las piezas desaparecidas en un lugar que ya había sido revisado previamente por la denunciante y sus familiares.

A partir de ese momento, agentes del Grupo VII de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería iniciaron una investigación y realizaron distintas gestiones a través de los sistemas policiales, lo que permitió detectar una secuencia de venta de joyas efectuada por la investigada y por su marido en fechas próximas a la sustracción.

Los investigadores mostraron a la denunciante fotografías de las piezas localizadas en diversos lugares de la capital, y la mujer reconoció "sin género de dudas" varias de las joyas como de su propiedad.

Según las manifestaciones recabadas durante las declaraciones, la detenida habría entregado a su marido una pulsera, dos pendientes y un anillo para que procediera a venderlos, tras hacerle creer que las joyas se las había dado su madre. El hombre manifestó que desconocía la procedencia ilícita de los efectos y quedó en libertad.

Ambos declararon que tenían una obra en su vivienda y que les faltaba dinero para poder completarla. Con el dinero obtenido por la venta de parte de las joyas, habrían comprado diversos electrodomésticos y sufragado trabajos para reformar la pintura de la vivienda.

La detenida, al ser citada en dependencias policiales, reconoció haber vendido diversas piezas y entregó voluntariamente una pulsera tipo brazalete de oro que aún conservaba en su poder "porque le gustaba". Dicha joya fue posteriormente reconocida por la familia de la víctima y devuelta en calidad de depósito a disposición de la autoridad judicial.

La mujer carecía de antecedentes policiales previos. Tras prestar declaración, fue puesta en libertad y ha quedado a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, al que se han remitido las diligencias policiales junto a las joyas recuperadas y reconocidas por la víctima.