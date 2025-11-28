Detenidas dos personas tras esclarecer siete robos registrados en viviendas y comercios de Huércal-Overa (Almería)

Captura de una cámara de seguridad en la que se aprecia a un individuo encapuchado manipulando una caja registradora durante uno de los robos investigados en un comercio de Huércal-Overa (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido siete delitos contra el patrimonio cometidos en Huércal-Overa (Almería) y ha detenido a dos personas como presuntos autores, tras una investigación abierta a raíz de varios robos registrados desde octubre en viviendas y establecimientos públicos de la localidad.

Según ha informado la Comandancia en un comunicado, las actuaciones se iniciaron después de que los agentes recibieran las denuncias por la sucesión de distintos robos en el municipio.

El personal del Puesto Principal de Huércal-Overa, encargado de la investigación, reunió los indicios necesarios que permitieron aclarar en primer lugar dos delitos e identificar y detener a uno de los supuestos autores.

En una segunda fase, los agentes centraron la investigación en los robos cometidos en establecimientos públicos, donde lograron determinar el 'modus operandi'. Según han precisado, el autor actuaba como especialista en forzamiento de puertas y escalos, con actuaciones caracterizadas por el sigilo y la nocturnidad, "logrando de la misma manera su detención".

La Benemérita ha destacado que la cooperación de la Policía Local de Huércal-Overa ha sido "determinante" para el esclarecimiento de los hechos.