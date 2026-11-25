Bellotas de hachís intervenidas por la Guardia Civil en el Puerto de Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el Puerto de Almería a dos personas por un presunto delito de tráfico de drogas tras interceptarlas con un total de 200 bellotas de hachís en el interior de su organismo durante un control de pasajeros y mercancías procedentes de Nádor (Marruecos).

En concreto, uno de los detenidos portaba 105 pequeños envoltorios de hachís y el otro 95, con el consiguiente "riesgo para la salud que esta práctica de ocultación conlleva para quien la realiza", según ha informado el instituto armado en una nota.

Los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (Udaiff) entrevistaron a las dos personas y, ante la "actitud nerviosa" que presentaban, les solicitaron que se sometieran de forma voluntaria a una exploración radiológica en un centro médico, a lo que ambas accedieron.

La exploración permitió detectar "numerosos cuerpos extraños redondeados", compatibles con los envoltorios que después fueron expulsados e intervenidos por los agentes.

Esta actuación se enmarca en el plan que desarrolla la Comandancia en la provincia de Almería para la lucha contra el tráfico, cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.