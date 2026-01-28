Detenidas nueve personas por drogas y tráfico de armas en siete registros simultáneos en Almería

Operación 'Bazán-Lezo' de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas y armas en el barrio de Pescadería, en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a nueve personas tras practicar siete registros simultáneos en la ciudad de Almería, en concreto, en el barrio de Pescadería, en una operación contra el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la defraudación de fluido eléctrico.

Según ha informado la Comisaría, la operación 'Bazán-Lezo' iniciada este mismo jueves, y que aún se mantiene activa, ha permitido localizar por el momento dos "potenciales" plantaciones de marihuana en el interior de viviendas así como la incautación drogas y armas.

La Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) coordina esta operación en que además colaboran distintos grupos de Policía Judicial, UPR y Guías Caninos, todo ello en el marco del quinto Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar.