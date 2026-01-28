Cuatro condenados y dos absueltos por introducir por la costa de Huelva casi 2.800 kilos de hachís desde Portugal

Archivo - Fachada del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de la Audiencia Provincial de Huelva de tres años y seis meses de cárcel para tres hombres y de cuatro años y seis meses para una cuarta persona --al ser reincidente--, mientras que ha absuelto a otros dos por introducir en la provincia 2.772 kilos de hachís desde Portugal a través de la costa en diciembre de 2019.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, el TSJA considera que la sentencia de la Sección 3 de la Audiencia de Huelva "no explica en absoluto las razones por las se consideró acreditada la participación en los hechos" de las dos personas absueltas por el Alto Tribunal andaluz, por lo que estima el recurso presentado por la defensa de estos dos acusados y acuerda su libre absolución por "haberse visto vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia". Con respecto a los otros cuatro hombres, ratifica la condena.

Se considera probado que el 13 de diciembre de 2019 varias personas "se concertaron para introducir hachís" desde Portugal a la costa de Huelva con una embarcación semirrígida de ocho metros de eslora y tres motores fuera borda que se descargó en las inmediaciones del río Carreras en Isla Cristina "para marcharse después del lugar en el que había presencia policial".

La descarga de 52 fardos, con un peso aproximado de 1.716 kilos, se introdujo en la provincia en una furgoneta robada conducida por el condenado reincidente y que fue avistada por la Guardia Civil cuando circulaba sentido Lepe a Huelva. Tras dar el alto los agentes, el conductor emprendió la huída y abandonó el vehículo con la carga, aunque pudo ser identificado por ser conocido de otras intervenciones anteriores.

Prosigue señalando la sentencia que, "en menos de dos horas después", sobre las 00,15 horas del día 14 de diciembre de 2019 la semirrígida se había aproximado a la costa y "continuado con la descarga del alijo en la playa situada en las inmediaciones del centro comercial de la Punta del Moral en Ayamonte", donde "esperaban al menos 15 individuos y varios vehículos estacionados en batería, en disposición de recibir dicha carga desde el mar y orientados a la salida del lugar".

En ese lugar fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil y por la Policía Local de Ayamonte cuatro de los implicados, así como intervinieron en la playa 22 fardos más de hachís que arrojaron un total de 32, con un peso aproximado de 1.056 kilos. El total intervenido en ambos casos fue de 84 fardos de hachís, "de idénticas características" que en el mercado clandestino alcanzaría un valor de 4,7 millones de euros.

Uno de los acusados había sido previamente condenado en 2009 a la pena de un año y ocho meses de prisión por tráfico de drogas, que fue suspendida y revocada posteriormente en 2012, por lo que quedó cumplida en 2017. A este hombre se le ha condenado a cuatro años y seis meses por reincidencia.

Además de las penas de cárcel para cuatro de los acusados como autores de un delito contra la salud pública, tres de ellos han sido condenados también a dos penas de multa de nueve millones de euros para cada uno de ellos, mientras que el reincidente es condenado a dos penas de multa de doce millones de euros.