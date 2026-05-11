Detenido un hombre en Almería con más de 3.000 litros de gasolina para el 'petaqueo' en una furgoneta de alquiler

Garrafas de gasolina y una embarcación tipo zodiac intervenidas en Almería en una actuación vinculada al 'petaqueo'. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre como presunto autor de un delito de riesgo catastrófico en una actuación vinculada al 'petaqueo', tras intervenir más de 3.000 litros de gasolina almacenados en 121 garrafas en una furgoneta de alquiler estacionada en las inmediaciones de la desembocadura del río Andarax.

Al detenido le constan antecedentes por hechos relacionados con robo con violencia e intimidación, amenazas y tráfico de drogas, según ha informado la Comisaría en un comunicado.

La intervención se inició a raíz de la alerta de un agente fuera de servicio, que observó a un varón junto al vehículo en una zona próxima a la playa. Una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el lugar y localizó la furgoneta, de carga y color blanco, alquilada en una empresa con sede en Almería y estacionada en un aparcamiento de caravanas.

Durante la inspección, los agentes intervinieron, además del combustible, una embarcación tipo zodiac de color negro, un motor Yamaha de ocho caballos de potencia, cuatro infladores, varias bolsas de comida, paquetes de botellas de agua, pan, una nevera con hielo y carne, así como el vehículo utilizado para el transporte.

Tras las primeras gestiones con los grupos de investigación, la empresa propietaria confirmó que el vehículo había sido alquilado el día anterior. La furgoneta fue trasladada a dependencias policiales, donde se realizó el recuento detallado del material intervenido, entre el que figuraban las 121 garrafas, cada una con 25 litros de capacidad.

La Brigada Provincial de Policía Científica practicó una inspección ocular técnico-policial sobre el vehículo y los efectos intervenidos para lograr la plena identificación del responsable. Los vestigios localizados permitieron confirmar la correspondencia con la persona que figuraba como titular del contrato de alquiler.

El arrendatario fue detenido por el "grave peligro" que supone el transporte masivo de combustible en recipientes no homologados, sin medidas de seguridad y en una zona pública con presencia de otros vehículos y personas.

SUMINISTRO EN ALTA MAR

Los investigadores consideran que el 'modus operandi' detectado encaja con una dinámica consistente en adquirir grandes cantidades de combustible en estaciones de servicio, generalmente de bajo coste, para abaratar el precio, introducirlo en garrafas y transportarlo en furgonetas "sin ningún tipo de garantía técnica ni de seguridad".

Según recoge el informe incorporado a las diligencias, por el tipo de material intervenido existen indicios racionales para considerar que su destino final podría estar relacionado con el suministro logístico a embarcaciones utilizadas en actividades delictivas, entre ellas las denominadas 'narcolanchas' o las empleadas para el tráfico de drogas o de personas.

Esta actividad, conocida como 'petaqueo' cuando se vincula al abastecimiento de 'narcolanchas', consiste en proporcionar combustible en alta mar para que estas embarcaciones puedan permanecer durante largos periodos alejadas de la costa, evitar aproximarse a tierra y reducir así el riesgo de ser detectadas.

El combustible fue entregado a una empresa especializada para su destrucción, al igual que los efectos perecederos. Las diligencias han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Almería, con copia al Ministerio Fiscal.