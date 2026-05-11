Maíllo apela a los "indecisos" y acusa a Moreno de "incitar al miedo" el 17M: "Con movilización se cambia el guion"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios en Granada en un acto de la campaña del 17M - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apelado este lunes a los "indecisos" que aún no han definido el sentido de su voto el próximo domingo en las elecciones andaluzas para "cambiar el guion" que marcan las encuestas, coincidentes en un claro triunfo del PP-A rozando de nuevo la mayoría absoluta, y ha acusado al presidente de la Junta y candidato 'popular' a la reelección, Juanma Moreno, de "incitar al miedo".

Maíllo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por las últimas encuestas de intención de voto de cara a los comicios del 17M, que coinciden en situar a Moreno cerca de reeditar su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz y en augurar un crecimiento a Por Andalucía aunque con riesgo de ser sobrepasado como cuarta fuerza por Adelante Andalucía.

El candidato de Por Andalucía ha asegurado que su coalición encara la recta final de la campaña electoral "como cohetes disparados a movilizar a cuantos electores estén todavía en la indecisión" porque está convencido de que "cuando Andalucía se levanta, se cambia el guión que otros nos construyen y hay razones, después de ocho años de gobierno del PP para estimular una propuesta de cambio".

"Por tanto hay esperanza y hay una semana en la que hasta el último día hay que buscar el voto, el apoyo, la seducción de la esperanza como motor de elección", ha añadido Maíllo, que ha acusado al PP-A de "incitar al miedo y, cuando hay miedo, es porque no hay proyecto de futuro".

Preguntado por los motivos que han impedido una candidatura común con Adelante Andalucía y las posibilidades de entendimiento tras las elecciones, el candidato de Por Andalucía ha preferido centrarse en primer lugar en destacar que las encuestas "nos dan la fecha para arriba" para augurar que "seguramente superaremos" los siete parlamentarios porque "vamos en tendencia creciente".

Acto seguido ha querido dejar claro que "nosotros acogemos a todo aquel que ha querido, somos siete organizaciones, y hay otras que han decidido ir solas, y cada uno decide lo que considere. Nosotros somos la propuesta de la unidad, y la sociedad andaluza lo tiene claro", ha concluido.

