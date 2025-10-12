Detenidos dos acusados de robar y tratar de extorsionar a un conductor accidentado en El Ejido (Almería)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil, en una estación de servicio de la provincia de Almería durante un operativo de vigilancia. (Foto de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta implicación en un robo con posterior intento de extorsión a un conductor accidentado en el paraje de Cuatro Vientos de la localidad de El Ejido (Almería).

De esta manera, los presuntos delitos que se les imputa a estas dos personas son los de hurto y extorsión, según ha informado este domingo en una nota el instituto armado, que ha detallado que los hechos se produjeron cuando los ahora detenidos se aproximaron a un vehículo accidentado y, aparentando prestar auxilio a su conductor, aprovecharon su "estado de vulnerabilidad" para sustraerle el dinero en efectivo y un teléfono móvil de última generación.

Posteriormente, contactaron con la víctima por teléfono y le exigieron el pago de 500 euros a cambio de devolverle sus pertenencias, fijando un lugar concreto para la entrega "bajo amenazas y coacciones", según relata la Benemérita.

La víctima interpuso la correspondiente denuncia en dependencias de la Guardia Civil, en el Puesto Principal de El Ejido, lo que permitió desplegar un operativo "discreto" que concluyó con la detención de los sospechosos en el lugar convenido y la recuperación de los efectos sustraídos.

Los detenidos han sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Ejido, como presuntos autores de un delito de hurto y otro de extorsión.