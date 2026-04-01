Detenidos dos empresarios agrícolas en El Ejido (Almería) por emplear a migrantes en situación irregular

La Policía Nacional inspecciona un invernadero de El Ejido (Almería). - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos empresarios agrícolas de El Ejido (Almería) por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal en el marco de una serie de actuaciones realizadas junto con la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y prevenir prácticas irregulares en el sector primario.

La finalidad principal de estos operativos ha sido evitar la contratación irregular, detectar situaciones de explotación laboral y supervisar las condiciones de trabajo en el ámbito agrícola, según ha indicado la Comisaría en una nota.

El operativo ha contado con la participación de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los funcionarios de la Inspección de Trabajo ante posibles "reacciones adversas" ante las sanciones que puedan imponer y para detectar y perseguir posibles conductas delictivas relacionadas con la trata de seres humanos.

Estas inspecciones también tienen como finalidad combatir la competencia desleal en el sector, "protegiendo a aquellos empresarios que desarrollan su actividad conforme a la legalidad y asumen los costes laborales establecidos, frente a prácticas irregulares que perjudican el equilibrio del mercado", según han especificado.

Las inspecciones se han desarrollado de forma coordinada entre la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de El Ejido y la Inspección de Trabajo de Almería, en el marco de dispositivos periódicos impulsados por la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La Policía Nacional ha advertido además de que continuará desarrollando este tipo de dispositivos conjuntos con la Inspección de Trabajo con el objetivo de "reforzar la seguridad jurídica y laboral en el sector agrícola, contribuyendo a la protección de los trabajadores y al cumplimiento de la normativa vigente".