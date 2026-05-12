Detenidos tres integrantes de un grupo vinculado a robos violentos en gasolineras y viviendas de Roquetas (Almería)

Agentes de la Guardia Civil con dos de los detenidos en la operación desarrollada en Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras desarticular un grupo criminal dedicado presuntamente a cometer robos con violencia de "extrema peligrosidad" en Roquetas de Mar (Almería), al que se vincula con robos en gasolineras y viviendas y con cinco delitos graves cometidos en la localidad entre los meses de febrero y marzo.

Los detenidos han pasado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, junto con las diligencias instruidas, según ha informado la Comandancia de Almería en un comunicado.

La actuación se ha desarrollado en el marco de la 'Operación Cospero', que se inició tras el atraco cometido el pasado 9 de marzo en una estación de servicio de la localidad.

En ese asalto, dos de los presuntos autores, con el rostro parcialmente oculto mediante gorra y bufanda, intimidaron a la dependienta con un arma blanca, la amordazaron con cinta de embalar y sustrajeron el dinero de la caja registradora y varios teléfonos móviles.

A partir de ese momento, los agentes realizaron numerosas gestiones de investigación en las inmediaciones del lugar y localizaron diversos efectos relacionados con los hechos, entre ellos cinta de embalar, un destornillador, dos bufandas y una gorra utilizadas en el asalto.

El posterior análisis de los indicios y las gestiones operativas permitieron identificar el vehículo utilizado para la huida, así como determinar la identidad del conductor y de los ejecutores materiales del atraco.

La investigación permitió constatar que este grupo estaba implicado en otro robo con violencia cometido apenas dos horas antes del asalto a la gasolinera, en el que la víctima sufrió lesiones por arma blanca.

Asimismo, los agentes han vinculado al cabecilla de la red con un robo con fuerza en una vivienda ocurrido en febrero y con un nuevo episodio de robo con violencia y lesiones perpetrado a finales de marzo, cuando la investigación aún estaba en curso.

La fase de explotación de la operación tuvo lugar el pasado 24 de abril con la localización y detención de los tres investigados. A los arrestados se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación con arma blanca, robo con fuerza en vivienda y lesiones.