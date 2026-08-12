Detenidos tres miembros de la 'Banda del Patinete', uno de ellos menor, por siete robos con fuerza en locales de Almería

Dos miembros de la 'Banda del Patinete' se desplazan en patinetes eléctricos en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a tres personas, dos mayores de edad y un menor, como integrantes de un grupo criminal denominado 'Banda del Patinete', relacionado con una sucesión de robos con fuerza cometidos durante los últimos meses en establecimientos deportivos y de restauración de la capital, de los que hasta el momento se han esclarecido siete.

Los investigados utilizaban habitualmente patinetes eléctricos para desplazarse hasta las inmediaciones de los establecimientos y abandonar rápidamente la zona tras cometer los robos, que se producían principalmente durante la madrugada o a primeras horas de la mañana.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, la investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería, continúa abierta, sin que se descarte la posible vinculación de los investigados con otros hechos de similares características cometidos tanto en la ciudad de Almería como en otros puntos de la provincia.

Las actuaciones se iniciaron después de que los agentes detectaran "importantes similitudes" entre diferentes robos cometidos en instalaciones deportivas, clubes, bares y restaurantes de la ciudad.

El análisis conjunto de los hechos permitió establecer la existencia de un "patrón común" y determinar que los autores actuaban de forma coordinada y seleccionaban principalmente establecimientos en los que podían encontrar dinero en efectivo. Para acceder a ellos, forzaban puertas, cerraduras, cajas registradoras y otros elementos de acceso.

Los agentes determinaron además la existencia de un reparto de funciones entre los integrantes del grupo. Mientras uno de ellos accedía al interior y forzaba los elementos de seguridad, otros permanecían en el exterior para efectuar labores de apoyo y control del entorno.

Durante las actuaciones se intervinieron diversos efectos relacionados con los hechos, además de herramientas susceptibles de haber sido utilizadas para cometerlos y otros objetos de interés para la investigación.

Tras su puesta a disposición de la autoridad competente, los dos detenidos mayores de edad ingresaron en prisión provisional, mientras que respecto al menor se acordó su ingreso en un centro de reforma.

CONSEJOS PARA PREVENIR ROBOS EN ESTABLECIMIENTOS

La Policía Nacional recomienda a los responsables de establecimientos comerciales, deportivos y de hostelería mantener correctamente operativos los sistemas de videovigilancia y alarma, revisar puertas, ventanas y accesos antes del cierre y evitar dejar durante la noche cantidades importantes de dinero en efectivo en cajas registradoras o lugares fácilmente accesibles.

Asimismo, aconseja mantener una iluminación adecuada en accesos y zonas exteriores y prestar especial atención a personas que merodeen de manera reiterada por las inmediaciones del establecimiento.

En caso de haberse producido un robo, recomienda no manipular ni limpiar las zonas que hayan podido tocar los autores, "con el objetivo de preservar huellas y otros vestigios de interés para la investigación".

Ante cualquier situación sospechosa o si se está produciendo un robo, la Policía Nacional recuerda la importancia de comunicarlo inmediatamente a través del 091 y evitar enfrentarse directamente con los autores.