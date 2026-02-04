Detienen en Almería a un hombre reclamado por Interpol-Madrid por delitos vinculados a la inmigración clandestina

Archivo - Dispositivo de control policial nocturno de la Policía Local de Almería. - POLICÍA LOCAL - Archivo

ALMERÍA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha detenido a un hombre de 38 años sobre el que pesaba una orden de búsqueda de Interpol-Madrid por delitos relacionados con la inmigración clandestina, mientras que otro individuo que lo acompañaba, de 48 años, ha sido denunciado por portar 6,3 gramos de cocaína.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de enero en la Avenida del Mediterráneo de la capital, cuando los agentes, en labores de vigilancia, observaron a tres individuos en "actitud sospechosa" y procedieron a su identificación.

En ese momento, se percataron de que uno de ellos portaba una bolsa con una sustancia que resultó ser cocaína, "que estaban preparando para su consumo", según ha informado el cuerpo municipal en un comunicado.

Durante la identificación de los tres individuos se procedió a su registro externo, sin que se encontrara ningún otro tipo de sustancia ni objeto peligroso. La identificación resultó positiva en dos de ellos, al constar como investigados por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía por asuntos relacionados con el tráfico de drogas y con prohibición de salida del territorio nacional.

Uno de los investigados, que finalmente resultó detenido, presentó inicialmente un documento con el que se identificaba en España. No obstante, los funcionarios policiales insistieron en reiteradas ocasiones en que debía presentar un documento original de su país de nacimiento, a lo que finalmente accedió a través de su teléfono móvil. Durante esta comprobación, los agentes se percataron de que existía una diferencia en la fecha de nacimiento respecto a la primera identificación.

Ante esta circunstancia, los policías realizaron una segunda identificación que reveló que el individuo tenía una orden de búsqueda de Interpol-Madrid por delitos relacionados con la inmigración clandestina, por lo que fue trasladado a Comisaría y tuvo que ser puesto en el plazo de 24 horas a disposición de la Audiencia Nacional.