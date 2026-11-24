Cocaína intervenida en un control de la Guardia Civil en una carretera en Cuevas del Almanzora (Almería) - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras intervenir más de 489 gramos de hachís ocultos en un vehículo en Cuevas de Almanzora.

Según ha informado en un comunicado, la actuación, que se enmarca en los dispositivos operativos de la Guardia Civil para la prevención del tráfico de drogas y la protección de la seguridad ciudadana en vías de comunicación, se ha producido dentro de un dispositivo de seguridad ciudadana de verificación de vehículos en coordinación con Cota, establecido en la autovía A-332 PK 8 a la altura del término municipal de Cuevas de Almanzora (Almería).

Durante el operativo, los agentes dieron el alto a un turismo ocupado por cuatro personas, cuyo conductor levantó sospechas por su comportamiento. En la identificación de los ocupantes --tres mujeres y un varón--, la conductora mostró una actitud nerviosa y ofreció respuestas incoherentes, lo que motivó a los agentes a desocupar el vehículo y realizar una inspección más exhaustiva.

Los agentes hallaron en el asiento trasero un bolso negro con dos bolsas de plástico que contenían una sustancia de color blanco, por lo que se realizó la prueba de drogo test y desveló que se trataba de cocaína.

Así, fueron detenidos la citada conductora y el ocupante que manifestó ser el propietario del bolso. Además, se aprehendieron de la droga e intervinieron el vehículo, mientras que las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Partido Judicial de Cuevas de Almanzora.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de los controles preventivos como herramientas fundamentales en la detección del tráfico de drogas, así como en la protección de la seguridad ciudadana en las vías de comunicación, por lo que recomienda colaborar con los agentes en los controles de carreteras y seguir en todo momento sus indicaciones.