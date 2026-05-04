Dos heridos tras volcar con su coche al chocar con la rotonda de acceso a Aguadulce (Almería) desde El Cañarete

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ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas tras haber volcado con su vehículo después de colisionar con la rotonda de acceso al núcleo costero de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), desde la carretera N-340a, conocida como El Cañarete.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que sobre las 14,00 horas se han recibido varios avisos en los que se daba cuenta del siniestro y se solicitaba auxilio para el conductor y un ocupante del vehículo.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil, Policía Local, servicios sanitarios y Bomberos del Poniente, a fin de que prestaran su colaboración para excarcelar a los atrapados en el interior del coche al tratarse de personas de avanzada edad con problemas para abandonar el habitáculo.