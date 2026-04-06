Dos menores resultan heridos leves en dos agresiones distintas con arma blanca en Almería

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos menores resultaron heridos leves en dos agresiones con arma blanca registradas en la tarde del Jueves y Viernes Santo en distintos puntos de Almería capital, una de ellas en la Rambla y la otra en unas pistas deportivas de Villablanca.

En el caso ocurrido el viernes, el presunto autor fue identificado y los hechos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, mientras que la agresión del jueves continúa bajo investigación, según ha informado la Policía Nacional a Europa Press.

El suceso más reciente tuvo lugar el viernes sobre las 19,00 horas en unas pistas deportivas del barrio de Villablanca, durante un partido de fútbol sala, donde un menor causó con un cúter un corte leve en la rodilla a otro chico de 13 años. El presunto autor, de 12 años, fue identificado y trasladado a comisaría, donde se le practicó la exploración policial. Los hechos se remitieron a la Fiscalía de Menores.

El otro episodio se produjo el jueves, también sobre las 19,00 horas, en la Rambla de Almería. Fuentes policiales han confirmado que se trató de una pelea en la que se produjo un pinchazo y que la herida también fue de carácter leve. La investigación sigue abierta y los agentes tratan de identificar al autor a partir de las declaraciones de los testigos.