Ecologistas afea al Gobierno que niegue un "accidente nuclear" en Palomares (Almería) como medio para evitar su limpieza

Archivo - Detalle de la parcela contaminada por el accidente nuclear en Palomares, en Almería. - Rafael González - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha criticado la postura del Gobierno ante la consideración sostenida sobre los terrenos contaminados de Palomares, en Almería, tras esgrimir que la zona no es objeto de un "accidente nuclear" puesto que los suelos afectados por plutonio y americio obedecen a una "situación de exposición existente" en lugar de un accidente, dado que allí no hay instalaciones nucleares a pesar de que en el municipio "se almacenan materiales radioactivos".

"Curiosamente el CSN, hasta fechas recientes, ha considerado a Palomares como una instalación nuclear", ha apuntado en declaraciones a Europa Press el abogado de Ecologistas en Acción, Jose Ignacio Domínguez, quien ha criticado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se haya recurrido a este extremo para rechazar competencias a la hora de limpiar y almacenar provisionalmente unos 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada derivada de la caída de bombas estadounidenses en 1966.

El letrado ha rechazado así las conclusiones alcanzadas por la Abogacía del Estado "bajo las instrucciones de la ministra Aagesen" ante el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional a partir de la demanda del colectivo conservacionista para la retirada provisional de los suelos afectados que, aunque limitados por el Ciemat, están "al aire libre" mientras que parte del material recopilado se sitúan en "dos fosas".

En este sentido, se ha opuesto a la figura de "situación de exposición existente" alegada para evitar una actuación sobre el terreno pese a que la situación de Palomares "no encaja" en dicho precepto conforme al reglamento sobre protección de la salud contra las radiaciones ionizantes, según ha advertido.

El letrado estima que situar Palomares como una situación de "exposición existente" supone una "triquiñuela" para dejar de invertir unos once millones de euros en la recuperación de la zona donde existe material radioactivo "al aire libre".

"Una exposición existente, dice el reglamento, se produce cuando ha habido una emergencia nuclear ya solucionada y ya se ha emitido un informe diciendo que está solucionado y quedan residuos, entonces estos residuos se tratan como una exposición existente", ha trasladado al respecto.

Con ello, ha recalcado que en Palomares "no ha habido esa declaración de finalización" ni de "accidente" ni de "emergencia nuclear" porque "los americanos no se llevaron" nada más que apenas "300 gramos" de los nueve kilos de material radioactivo que quedó desperdigado en un amplio perímetro.

"No ha habido ese certificado de finalización de la emergencia nuclear, por tanto lo que tienen que hacer es finalizarlo", ha insistido el abogado de Ecologistas, para quien la situación de Palomares constituye el accidente nuclear "más grave del planeta hasta que sucedió el de Chernóbil" y después el de Fukushima, por lo que es preciso actuar.