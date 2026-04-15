El Ejido (Almería) entrega 24 distinciones Sicted y el Premio al Mérito Turístico a 'Golf Almerimar'

Galardonados con las distinciones Sicted en El Ejido (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha entregado un total de 24 distinciones Sicted, que certifican la excelencia y la mejora continua en la gestión de servicios turísticos, a 24 empresas del municipio así como el Premio al Mérito Turístico a las instalaciones de 'Golf Almerimar'.

En una nota, la Diputación ha detallado que el proyecto Sicted, que está promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, inicia una nueva etapa bajo el paraguas de Segittur en el marco de una "profunda transformación "orientada a reforzar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector turístico.

Actualmente, el programa atraviesa un periodo de transición que implica cambios en imagen corporativa, procedimientos, plataformas de trabajo, formación, asesoramiento y concienciación, con el objetivo de adaptar a las empresas turísticas a un modelo de gestión más responsable y sostenible.

Esta evolución dará lugar al nuevo Sistema de Sostenibilidad Turística Integral (SSTI), una herramienta concebida para mejorar la competitividad de profesionales, destinos y empresas turísticas, integrando calidad, sostenibilidad y transformación digital, y alineándose con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha indicado que "la transformación de Sicted a SSTI supone además un paso decisivo para convertir al tejido empresarial turístico local en un ecosistema de empresas inteligentes, aprovechando que El Ejido forma ya parte de la red nacional de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), integrada por 180 destinos en España".

El regidor también ha ensalzado el galardón concedido a 'Golf Almerimar', con el que se valora "la calidad y diversidad de la oferta turística complementaria de El Ejido, basada en el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad y la desestacionalización". "Golf Almerimar constituye un ejemplo emblemático gracias a su campo de 27 hoyos diseñado por Gary Player, único en la provincia con esta configuración", ha añadido el alcalde.

El director de Golf Almerimar, Juan Parrón, ha recogido el galardón con el que se distingue la infraestructura deportiva y hotelera que conforman su casa club y el Hotel Golf Almerimar 5 estrellas, el cual "atrae durante todo el año a turistas nacionales e internacionales de alto poder adquisitivo, generando empleo y dinamismo económico" al tiempo que contribuye a la desestacionalización del destino con viajeros procedentes principalmente de Centroeuropa y Escandinavia.

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha recalcado que El Ejido forma parte del proyecto Sicted desde el año 2015 con una "trayectoria constante de mejora", ya que actualmente la localidad "cuenta con 96 empresas adheridas y 57 distinguidas con el sello de calidad turística".

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha señalado que "el sistema Sicted refleja el trabajo de empresas y profesionales que contribuyen a ofrecer una experiencia turística organizada y adaptada", y ha subrayado que "la coordinación entre administraciones y el sector, junto a la mejora continua, permiten avanzar en la competitividad del destino", en referencia a la evolución del programa y su adaptación a nuevos modelos de sostenibilidad turística.