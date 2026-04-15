Montero aboga por trabajar por la dependencia por varias líneas: "Moreno ha desarticulado todo lo que fue ese pilar"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante el encuentro organizado por la Cadena Ser Andalucía en el Club Cámara Antares. A 15 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La se - Joaquín Corchero - Europa Press

ANTEQUERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha apostado por trabajar en "diferentes direcciones" y líneas para mejorar el sistema de dependencia, "incrementando las plazas, eliminando burocracias y dando dignidad al conjunto de trabajadores". "Porque el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha desarticulado todo lo que fue ese pilar" en Andalucía, ha criticado.

"Cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía, la dependencia va a tener un lugar prioritario en mi agenda de Gobierno, porque no podemos permitir que personas fallezcan sin recibir esta prestación", ha dicho en declaraciones a los periodistas en Antequera (Málaga), al tiempo que ha recordado que "Andalucía mostró orgullo de cómo puso en marcha esta ley y fue la primera comunidad que empezó a poner en marcha la prestación en el conjunto de nuestro país".

Montero ha dicho que "hay 7.000 andaluces que han fallecido sin recibir la prestación independencia y 28 andaluces diariamente fallecen esperando una prestación". "Llaman a la familia, incluso al año que ha muerto el dependiente, para decirle que ya tienen esa prestación disponible, con lo cual se acrecenta el dolor de esa familia", ha lamentado.

Ha calificado de "escandaloso el retraso que la Junta de Andalucía tiene respecto a las prestaciones en dependencia". "Somos la comunidad autónoma que más tarda en darle a una persona la prestación que se le ha prescrito, sea ayuda a domicilio, sea teleasistencia o se trate de una residencia para personas mayores", ha expresado la candidata.

En este punto, ha indicado que "ese dato de 500 días que tardan los andaluces, muy por encima de la media nacional, en recibir una prestación de dependencia, contrasta de forma clara con los tiempos de atención que tenemos que garantizarle y que le garantiza la ley, que no pueden superar los 180 días".

Por esto, ha destacado "la importancia de tener en la agenda política a aquellas personas que necesitan de las instituciones para ganar en autonomía; todas estas personas que por circunstancias de la vida o por condiciones de nacimiento necesitan de los poderes públicos para contar con un asistente, para tener una plaza en una residencia especializada en el abordaje de estos problemas de salud o simplemente para que la Constitución los pueda denominar de la forma correcta".

Montero ha abogado por trabajar en varias líneas, como reducir la burocracia. Así, ha criticado que la Junta de Andalucía "para no declarar a las personas en lista de espera, se ha inventado 21.000 trampas para que haya un laberinto administrativo en el que se mueve el usuario hasta que finalmente sabe que le han pedido una prestación" y ha señalado que esto "se hace para que no se incorporen y figuren menos personas en lista de espera".

"Tenemos que acortar todo ese mecanismo administrativo, intentar que en un solo acto la persona sea valorada y se le prescriba su inicio de prestación o el plan de atención integral que la dependencia hace a través de unos magníficos profesionales, como son los trabajadores sociales", ha incidido la socialista, quien también ha instado a tener "recursos disponibles" e incrementar el número de plazas del sector público.

Al respecto, la socialista ha lamentado que después de ese laberinto administrativo, los ciudadanos entran a "engrosar una lista de espera para tener plaza en una residencia, en un centro de día o para que les atiendan en la ayuda a domicilio" y ha apuntado que Andalucía tiene "la ratio más baja de camas residenciales que hay en el conjunto de España".

Asimismo, también ha considerado que hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, en este caso de las trabajadoras, de ayuda a domicilio que, ha lamentado, "soportan jornadas interminables, tienen una sobrecarga de trabajo que les está afectando su propia salud, tienen una retribución que ni siquiera permite que esa familia pueda llegar a fin de mes".

