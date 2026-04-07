El Ejido (Almería) supera el 93% de ocupación hotelera esta Semana Santa, más de siete puntos por encima de 2025

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, María Herminia Padial, conversa durante un encuentro en El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El municipio de El Ejido (Almería) ha cerrado la Semana Santa de 2026 con una ocupación hotelera media superior al 93 por ciento, una cifra que ha supuesto un incremento de más de siete puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registró un 85,67 por ciento, y que ha situado esta campaña entre las mejores de los últimos años en términos de ocupación.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, hoteles y apartamentos turísticos han registrado niveles muy elevados, con establecimientos que han alcanzado el cien por cien de ocupación y otros que se han mantenido en cifras cercanas al lleno técnico, en un contexto de "alta demanda y de sólida respuesta del mercado".

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el turismo nacional se ha consolidado como el principal motor de la ocupación en hoteles y apartamentos, lo que confirma "la fortaleza del mercado interno y su papel estratégico en la estabilidad del sector".

Por su parte, el segmento de camping ha presentado una composición más equilibrada, con un 50 por ciento de turistas extranjeros, mayoritariamente de origen alemán, y un 50 por ciento de visitantes nacionales.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, María Herminia Padial, ha valorado los datos que reflejan "el atractivo creciente" del destino y el "esfuerzo conjunto del sector por ofrecer una experiencia de calidad".

Asimismo, ha destacado que "el turismo nacional sigue siendo clave" y ha añadido que "continuamos siendo un destino atractivo para visitantes extranjeros, especialmente en segmentos como el camping, donde observamos una importante presencia de turistas europeos, lo que contribuye a diversificar nuestra oferta y mercados".

Las buenas condiciones meteorológicas han sido "determinantes" para incentivar tanto las reservas como las escapadas de última hora, lo que ha favorecido una "ocupación muy elevada en el destino".