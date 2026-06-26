Empresarios turísticos de Cabo de Gata (Almería) prevén una ocupación media por encima del 85% en julio y agosto

Playa de San José, en Níjar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Servicios Turísticos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Asemparna) han señalado este viernes que, según sus previsiones, la ocupación media para el mes de julio alcanzará el 85,6 por ciento mientras que en agosto rozará el lleno, con una previsión del 91,3 por ciento.

El mes de junio cerrará con una ocupación media del 75,8 por ciento, esto es, por encima de las previsiones actuales para el mes de septiembre, en el que se estima que la afluencia de visitantes sitúe la ocupación en un 72,9 por ciento, lo que "evidencia el avance del proceso de desestacionalización del destino", según ha valorado el Ayuntamiento de Níjar en una nota.

En este sentido, el municipio de Níjar encara la temporada estival con unas previsiones de ocupación hotelera "muy positivas" que, según el Consistorio, "confirman el excelente momento que atraviesa el destino turístico Cabo de Gata-Níjar y la consolidación de un modelo capaz de atraer visitantes más allá de los meses tradicionales de verano".

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha valorado estas previsiones, y ha destacado el trabajo con el sector turístico para consolidar a Níjar como "uno de los grandes destinos de naturaleza, playa y calidad de España".

"Cada vez son más los visitantes que eligen nuestro municipio no solo durante julio y agosto, sino también en septiembre, lo que demuestra que estamos consiguiendo ampliar la temporada turística y generar más oportunidades para la economía local y el empleo", ha estimado.

El primer edil también ha destacado la riqueza paisajística y medioambiental del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, la calidad de la oferta de alojamientos, la gastronomía, la oferta cultural y el esfuerzo constante del tejido empresarial y del Ayuntamiento por mejorar los servicios y la experiencia de quienes visitan el municipio.

"Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sostenible, preservando el patrimonio natural que nos hace únicos y ofreciendo un destino de calidad durante todo el año", ha añadido.