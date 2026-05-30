La Escuela de Golf El Toyo (Almería) prevé superar los 1.600 socios tras crecer casi un 30% desde 2022

Zona de prácticas de la Escuela Pública de Golf El Toyo (Almería). - ESCUELA DE GOLF EL TOYO

ALMERÍA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Pública de Golf El Toyo en Almería ha incrementado un 29,2 por ciento su número de socios desde 2022 y prevé superar los 1.600 usuarios vinculados a la instalación durante este año con la puesta en marcha de una nueva zona fitness, que ampliará una oferta deportiva centrada hasta ahora en el golf y el pádel.

Según los datos trasladados a Europa Press por el director del Parque Deportivo La Garza y de la Escuela Pública de Golf El Toyo, Antonio Manuel Quesada, el centro ha pasado de 1.096 socios en 2022 a 1.416 registrados en abril de 2026, mientras que los usos diarios de la instalación han aumentado de 23.100 a más de 35.400 al cierre de 2025.

La evolución del centro coincide con el nuevo encargo de gestión de la instalación a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, que se extenderá durante dos años, desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2028, con un presupuesto de 990.400 euros y una tarifa mensual de 41.266 euros.

El encargo incluye, entre otras actuaciones, la captación de nuevos clientes, la oferta de actividades y servicios deportivos, la organización de eventos, la gestión de reservas, las estadísticas de uso, la relación con federaciones, colegios y empresas, así como la creación de la página web.

La nueva zona fitness permitirá que la instalación pase a funcionar sobre tres ejes deportivos, con el golf como actividad principal, el pádel como complemento "ya consolidado" y el fitness como nuevo servicio para usuarios actuales y nuevos perfiles de abonados. Esta área contará con sala de musculación, sala de clases dirigidas y zona de entrenamiento funcional exterior.

Además, el centro cuenta desde el pasado año con el sistema de golf virtual 'Toptracer Range', instalado en la cancha de prácticas, una herramienta que incorpora "la última tecnología" en analítica de golf y permite jugar de forma virtual en una amplia variedad de campos.

La actividad formativa también refleja esta evolución. Los alumnos participantes en los cursos estables de golf y pádel han pasado de 300 en 2022 a más de 380 en la actualidad, con especial crecimiento de la escuela de pádel, que ha pasado de 22 alumnos a más de 100 en el mismo periodo.

USUARIO LOCAL Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

El centro deportivo, puesto en marcha en enero de 2017 tras una inversión global del Gobierno andaluz de 2,8 millones de euros, ha consolidado una base de usuarios vinculada principalmente a Almería y su entorno, con un perfil más ligado a la práctica deportiva cotidiana que al turismo de golf.

Quesada ha defendido que el papel de El Toyo no es tanto atraer a jugadores que viajen expresamente para practicar este deporte, sino facilitar una actividad orientada a la promoción deportiva. "En este caso no es el golf de turismo, es el golf de promoción, deporte de promoción, deporte para el entorno y para la localidad", ha subrayado.

El director ha precisado que la presencia de hoteles y visitantes en la zona también aporta usuarios a la escuela, aunque como servicio complementario. Quienes se alojan en el entorno encuentran una instalación "barata" y "accesible", si bien no constituyen su usuario principal.

En paralelo, la escuela ha reforzado su presencia en redes sociales, especialmente en 'Instagram', mientras avanza el diseño de una página web propia. Quesada ha señalado que estas plataformas se han convertido en un "canal de comunicación y dinamización importantísimo" para la promoción de actividades y servicios.

El documento de encargo también prevé que los ingresos recibidos por la comercialización de la instalación se destinen a compensar gastos de explotación y, en su caso, a la mejora del material deportivo y de las instalaciones. Asimismo, contempla convenios con federaciones deportivas para el uso de los espacios de la escuela en competiciones y eventos.