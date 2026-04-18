El extenista Nico Almagro participa en un clinic y una mesa redonda en El Tinglado de la Autoridad Portuaria de Almería

El extenista Nico Almagro durante un clinic en la Autoridad Portuaria de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

En la tarde del viernes, El Tinglado, en la Autoridad Portuaria de Almería, se estrenó con una propuesta abierta en fomento de la actividad física en la ciudad. El estreno se ha producido con la primera jornada del clinic organizado por el Club de Tenis Almería, con la presencia del extenista Nico Almagro, medalla de oro de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, en individual y dobles, campeón de la Copa Davis en el año 2008, finalista en 2012, y que llegó al Top 9 de la ATP.

Según ha valorado el Consistorio almeriense en una nota, el clinic se ha sucedido posteriormente, en el citado club, con una mesa redonda, en colaboración con la Asociación de Periodistas Deportivos de Almería, seguida de las clases prácticas en el club.

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha afirmado que "queremos generar nuevos espacios para la práctica deportiva y la convivencia, en línea con el modelo de ciudad activa y saludable que impulsa el Ayuntamiento, y gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria, creamos esta iniciativa que tendrá su continuación con nuestras propuestas deportivas".

En esta línea, Almagro ha afirmado que "todo lo que sea acercar el deporte a los jóvenes, debe ser bienvenida. El tenis transmite unos valores impresionantes y para mí es un placer colaborar en el proyecto".

Al hilo, Almagro ha precisado sobre su participación en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005 que "fue muy bonito poder ganar una medalla en un evento así, y me llenó de felicidad. Y lo hice cerca de casa, ya que soy murciano, y vino mucha familia a verme".

Por su parte, el almeriense Alberto Rodríguez, presidente de la Federación Andaluza de Tenis, ha destacado "el crecimiento del tenis en Andalucía y Almería en el último año. En Andalucía hemos dado un salto increíble, pasando de 6.600 a 10.500 fichas federadas, con un crecimiento del 60 por ciento, y en Almería de 650 a 1.525 federados, un crecimiento del 134 por ciento. Es una barbaridad que nos hace muy felices".

Por otra parte, el vocal del Club de Tenis Almería, Fernando Brea, ha destacado "el impulso que estamos dando al club con la nueva Junta Directiva, como refleja este clinic de Nico Almagro, con su revés excepcional, cuya técnica seguro que enseñará en las clases prácticas".

Por último, el jefe de Infraestructuras del Puerto de Almería, Antonio Ferrer, ha manifestado que "como nuestra presidenta, Rosario Soto, ha reiterado en multitud de ocasiones, uno de los objetivos principales es abrir el Puerto a la ciudad, que la gente vuelva a disfrutar de estos espacios y no sea una barrera para su disfrute. Y esta iniciativa en El Tinglado es un buen ejemplo".

En contexto, en la mañana de este se ha celebrado una mesa redonda en el Club de Tenis Almería, con presencia del concejal Antonio Casimiro, el presidente del club, Javier Cabrera y Nico Almagro, junto a la Asociación de Periodistas Deportivos de Almería, con su presidente Salvador Moya, y los periodistas Juan Antonio Manzano, de Onda Cero Almería, y Jordi Forqué, de Cope.

Nico ha recordado sus comienzos y estancia en la élite, y ha dado consejos a los jóvenes. "Hay que ser mentalmente muy fuerte para mantenerse en la élite, pero lo importante es dar lo mejor de ti, y si lo haces, puedes estar satisfecho", ha afirmado.

En suma, el clinic está organizado por el Club de Tenis Almería, con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, Autoridad Portuaria y Junta de Andalucía.