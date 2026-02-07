Fallece una mujer de 66 años y resulta herido un hombre de 76 tras un incendio en Antas (Almería)

Archivo - Imagen de archivo de vehículo de Emergencias Sanitarias (061). - 112 - Archivo

ANTAS (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 66 años ha fallecido tras un incendio registrado a las 8,30 horas en Antas (Almería), más concretamente en un cortijo en el Paraje de los Llanos.

Tal y como han asegurado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía en declaraciones a Europa Press, la edificación de una sola planta salió ardiendo en la mañana del sábado, 7 de febrero.

La Sala Coordinadora emitió un aviso a Bomberos, Guardia Civil, Polícia Local y a efectivos del 061, que lograron rescatar al varón involucrado en el suceso, mientras que la mujer fue hallada fallecida en el exterior.

Asimismo, el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía ha apuntado que el incendio se ha originado en una habitación y la casa se llenó de humo.