Feijóo tras oír la "gravísima" declaración de Aldama: "Si Sánchez no se ha querellado ya, entonces no era una inventada"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo interviene en el mitin de precampaña de las elecciones andaluzas, a 29 de abril de 2026 en Roquetas de Mar, Almería (Andalucía, España). El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inter - Marian León - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "gravísimo" el testimonio prestado este miércoles en el Tribunal Supremo por el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, quien ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el uno" de una "banda organizada criminal" y como "encubridor y cómplice de varios delitos".

"Si a esta hora Sánchez no se ha querellado ya contra Aldama, entonces no era una inventada, es corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público", ha manifestado el líder de los 'populares' en un acto político en Roquetas de Mar (Almería) a las puertas del inicio de campaña por las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Para Feijóo, Andalucía "no puede volver" a la "degeneración" que, según ha añadido, representa el 'sanchismo", por lo que "España debe pasar página de ella cuanto antes". "Vamos a limpiar la podredumbre del 'sanchismo' desde el primer día, como hicimos en Andalucía", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que él puede garantizar "un gobierno limpio" para España desde su experiencia como gestor porque todos los que ha presidido "han sido gobiernos limpios", según ha recalcado a la hora de reclamar la "confianza" de los españoles.

ANDALUCÍA, LA "LLAVE" DEL CAMINO

El presidente del PP ha apuntado así a Andalucía como "la llave" que abrirá el "cambio en España" basándose en el modelo impulsado por Juanma Moreno, al que ha puesto como ejemplo ante otras comunidades.

"El cambio que le vamos a dar a España será el cambio que ha dado Juanma Moreno hace siete años y que va a consolidar para los próximos cuatro años", ha ahondado.

En su intervención, Feijóo ha reclamado apoyo para los 'populares' andaluces de cara al 17M para no instaurar "la Andalucía de los Ábalos, de los Koldos y de la pandilla de María Jesús Montero". "Hay que darle fuerza a la regeneración y hay que darle fuerza a Andalucía", ha insistido con el PP como alternativa.

"Una Andalucía para todos o al servicio al "uno de la trama". Hay que elegir una Andalucía que marque el camino o una Andalucía que vuelva a la decadencia socialista", ha enfatizado.

Así, ha abundado en sus críticas a la gestión socialista, que ha comparado con la etapa de los ERE. "De verdad merece la pena volver al pasado?" se ha cuestionado ante la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. "Dice que quiere hacer lo mismo en Andalucía que Sánchez en España. Gracias, pero no", ha sentenciado.