Sánchez aúpa a Montero como próxima presidenta andaluza al cerrar campaña del 17M: "Será un honor recibirte en Moncloa"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, durante el acto de cierre de campaña de los socialistas andaluces. - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este viernes en el mitin de cierre de campaña del PSOE-A de cara a las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo, tras las que ha vaticinado que la candidata socialista, María Jesús Montero, será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, y a quien como tal "será un honor" recibir en el Palacio de La Moncloa.

Así se lo ha trasladado el presidente del Gobierno a la secretaria general del PSOE-A en el transcurso de su intervención en el acto central de cierre de campaña de los socialistas andaluces que se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, con la asistencia de unas 3.500 personas, según cálculos de la organización.

Entre los asistentes destacados figuraban los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y Carmen Romero, exdiputada y exmujer del que fuera presidente del Gobierno Felipe González.

También, la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró, y su homólogo en la federación andaluza, Francisco Rodríguez, y la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, así como el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández, que ha sido el encargado de abrir el acto.

Pedro Sánchez ha comenzado su intervención reivindicando a Montero como "la mejor candidata para ser la próxima presidenta" de la Junta, y ha señalado que tiene "no solamente debilidad, sino una auténtica y genuina admiración" por quien ha sido su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en el Gobierno, a quien ha valorado como "ejemplo de la militancia socialista, del compromiso andalucista, del servicio público".

"Es una mujer tenaz, comprometida, trabajadora, alegre, con convicciones, y es una mujer íntegra", ha dicho Pedro Sánchez de María Jesús Montero, a quien ha trasladado que "va a ser un auténtico honor caminar" con ella "a partir del próximo lunes, como presidenta de la Junta de Andalucía" ella, y él "al frente del Gobierno de España".

Por su parte, la candidata socialista ha realizado en su intervención una última llamada a la movilización del voto de los andaluces para que conciban estas elecciones como "un referéndum" en el que están en juego, según ha incidido, servicios públicos como la sanidad.

María Jesús Montero ha reivindicado la labor de los socialistas en los gobiernos que conformaron durante años en la Junta de Andalucía, y sosteniendo que quienes creen "en una Andalucía inclusiva" son "más" que quienes apoyan las políticas de la derecha "sola o en dúo". "Somos la mayoría, y porque somos la mayoría, si votamos ganamos" el 17 de mayo, ha proclamado la candidata.

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