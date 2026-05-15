Repullo reivindica "la política útil" y llama a consolidar "la vía andaluza de estabilidad y gestión" de Moreno

El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura cordobesa, Antonio Repullo, durante el acto. - PP CÓRDOBA

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura cordobesa, Antonio Repullo, ha defendido este viernes el modelo de "política útil" impulsado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha apelado a la movilización de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo para "seguir consolidando una Andalucía estable, moderada y centrada en los problemas reales de la gente".

Durante su intervención en el acto de cierre de campaña celebrado en Puente Genil (Córdoba), Repullo ha asegurado que el PP afronta las últimas horas de la campaña "con ilusión, unidad y la convicción de que Andalucía va a seguir confiando en este proyecto político". "Somos un equipo unido, responsable y profundamente ilusionado. Ilusionado con un candidato íntegro y fuerte como Moreno y con un proyecto que ha demostrado que Andalucía puede avanzar desde la estabilidad, la moderación y la gestión", ha afirmado.

El candidato 'popular' ha destacado la "transformación" experimentada por la provincia de Córdoba en los últimos años y ha defendido que "por primera vez en mucho tiempo existe un Gobierno andaluz que escucha a esta tierra y que trabaja para que ocupe el lugar que merece". "Córdoba sabe lo que cuesta avanzar, abrir una empresa, mantener un negocio o sacar adelante una familia", ha subrayado, para añadir que "también sabe que el Gobierno de Moreno ha estado siempre al lado de quienes trabajan, emprenden y generan oportunidades", ha señalado.

Repullo ha hecho hincapié en que el Ejecutivo andaluz ha impulsado medidas dirigidas a aliviar la economía de las familias, reforzar los servicios públicos y favorecer el crecimiento económico y la inversión empresarial. "La política útil es bajar impuestos, apoyar a los autónomos, reforzar la sanidad pública, invertir en educación y acompañar a quienes quieren invertir y crear empleo en Andalucía".

En este sentido, ha contrapuesto el modelo del PP andaluz con "la confrontación y el ruido" de otras formaciones políticas y reivindicó "la vía andaluza" impulsada por Moreno. "Andalucía necesita estabilidad, gestión limpia y un Gobierno con las manos libres, que no dependa de chantajes ni de intereses ajenos a esta tierra", ha afirmado.

Repullo ha insistido en que "la mayoría suficiente no está garantizada" y ha pedido a los simpatizantes y votantes del PP que mantengan la movilización "hasta el último momento". "Cada voto cuenta y este domingo decidimos si Andalucía sigue avanzando o vuelve al bloqueo y a las políticas del pasado. Córdoba no merece volver a esperar y Andalucía no va a dar ni un paso atrás", ha asegurado.

El director de campaña del PP de Andalucía ha concluido agradeciendo el trabajo realizado por interventores, apoderados, afiliados y voluntarios durante toda la campaña electoral y ha apelado a "salir a votar y defender un proyecto que representa estabilidad, oportunidades y futuro para Andalucía".

