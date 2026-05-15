La RTVA destaca el aval de la JEA a su "neutralidad y pluralismo" en campaña tras rechazar 21 recursos de partidos

Archivo - Sede de la RTVA. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha celebrado que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) haya rechazado los 21 recursos presentados contra la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) por distintos partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. De esta manera, el órgano jurisdiccional que vela por la transparencia del proceso electoral avala en sus resoluciones que los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión han cumplido con los principios de "pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad" que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Desde que empezó el periodo electoral, Canal Sur ha recibido 21 recursos por distintos partidos políticos relacionados con su Plan de Cobertura, según ha expuesto la corporación en una nota. La JEA ha rechazado las denuncias garantizando que la televisión pública "actuó con la libertad de información que respalda al artículo 20 de la Constitución y que no ha vulnerado la neutralidad informativa a la que obliga el artículo 66.1 de la Loreg desde que se convocaron las elecciones".

De este modo, al igual que ocurrió en anteriores convocatorias electorales, los Servicios Informativos de Canal Sur han asegurado haber cumplido "con pulcritud" sus obligaciones en materia de pluralismo y neutralidad informativa, así como haber aplicado "con rigor" su Plan de Cobertura Electoral.

En este contexto, la cadena ha subrayado que su Plan de Cobertura constituye "el más amplio realizado por una televisión pública en España", al incluir un debate entre los candidatos a la Presidencia de la Junta emitido en cadena y otros ocho debates entre candidatos provinciales en las desconexiones territoriales.

Asimismo, Canal Sur ha llevado a cabo 94 entrevistas a candidatos en televisión y radio. Durante los 15 días de campaña, además, se emitió un bloque diario de información electoral de seis minutos en los espacios Buenos Días Andalucía, Noticias 1 y Noticias 2. En los ocho informativos provinciales, estos bloques tuvieron una duración de cuatro minutos por programa.

En total, la cadena ha dedicado más de 40 horas de programación electoral en televisión con el objetivo de acercar a la ciudadanía las propuestas de todas las formaciones que concurren a estos comicios.

Así, la corporación ha destacado que como ya hizo el pasado 6 de abril, la JEA vuelve a reprochar al PSOE su voluntad censora con estos recursos. En esa ocasión, tras un recurso contra las informaciones ofrecidas sobre el denominado caso Mascarillas, la Junta Electoral de Andalucía aseguró que su función no puede convertirse "en una suerte de ente censor que resuelva discrepancias de criterio acerca de la importancia o relevancia de las informaciones que deben constar en las parrillas de los informativos". También recordó que "ningún partido político es titular de un derecho a que la línea informativa de un medio de comunicación se adapte a sus particulares puntos de vista".

En este sentido, la corporación ha subrayado que, al igual que ya ocurriera el pasado 6 de abril, la JEA ha vuelto a reprochar al PSOE lo que considera una actitud "censora" a través de la presentación de estos recursos. En esa ocasión, tras un recurso contra las informaciones ofrecidas sobre el denominado caso 'Mascarillas', la JEA aseguró que su función no puede convertirse "en una suerte de ente censor que resuelva discrepancias de criterio acerca de la importancia o relevancia de las informaciones que deben constar en las parrillas de los informativos". Asimismo, recordó que "ningún partido político es titular de un derecho a que la línea informativa de un medio de comunicación se adapte a sus particulares puntos de vista".

En la respuesta a un recurso notificada este viernes, con la que se resuelve una denuncia del PSOE que acusa de "falta de pluralismo" a los periodistas que participaron como tertulianos en la mesa de análisis del Debate Decisivo entre candidatos celebrado el pasado 11 de mayo, la JEA vuelve a reprochar a los socialistas su actitud hacia Canal Sur.

En su resolución, la Junta Electoral señala que "la narración de los hechos en el escrito de denuncia adolece de dos defectos: generalidad y subjetividad. En efecto, en su extenso escrito no concreta ninguna frase, declaración o expresión que acredite la imparcialidad o la supuesta 'visión homogénea' de todos los profesionales de la información que intervinieron en las mesas de análisis".

Por otro lado, la JEA añade que "el único dato objetivo que se proporciona con tal propósito es la identificación de los medios a los que pertenece cada uno de ellos, lo cual no constituye a priori prueba alguna de parcialidad o falta de pluralismo en el supuesto que nos ocupa, más allá de una mera percepción subjetiva acerca de las líneas editoriales seguidas en cada uno de tales medios". Asimismo, apunta que "además, se incurre por el denunciante en una evidente contradicción cuando señala que no cuestiona 'la independencia profesional de los participantes', lo cual casa mal con la presunta homogeneidad ideológica que denuncia en la cobertura del debate".

La Junta Electoral insiste en que "las administraciones electorales no constituyen órganos censores que puedan establecer o fiscalizar los contenidos de los medios de comunicación", en referencia a lo que atribuye a la "pretensión" del PSOE de señalar a profesionales de Canal Sur y cuestionar su participación en los programas.

"A mayor abundamiento, tampoco puede compartirse la pretensión del denunciante, en tanto que ello conllevaría, en última instancia, la posibilidad de que este órgano determinara qué profesionales deben escoger los medios de comunicación en sus mesas de análisis electoral y cuáles han de ser relegados, lo que atentaría directamente contra la libertad informativa consagrada en el artículo 20.1 letra d de la Constitución Española", añade la Junta Electoral.

Asimismo, el organismo concluye que "en definitiva, no ha aportado la denuncia ningún indicio objetivo del que se pueda deducir con la certeza exigible en el marco del razonamiento jurídico una vulneración de los principios de pluralismo político, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa garantizados por el artículo 66.1 de la Loreg, a consecuencia de la emisión de los programas previo y posterior al debate del 11 de mayo".

Ante ello, Canal Sur ha destacado que estos acuerdos de la JEA confirman "el correcto trabajo de los profesionales y de la Dirección de los Servicios Informativos de Canal Sur Radio y Televisión, que han trasladado a los ciudadanos con rigor y neutralidad toda la información de la campaña electoral y las distintas propuestas de los partidos políticos en las ocho provincias de Andalucía".

Por su parte, la cadena de televisión ha valorado el contenido del acuerdo de la JEA y el rechazo de la denuncia del PSOE-A, y ha asegurado que "seguirá en todos sus espacios informativos cumpliendo, como realiza a diario, con las exigencias de la Loreg y prestando un servicio público esencial para su audiencia en Andalucía".

