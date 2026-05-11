Fernández-Pacheco defiende en Huércal de Almería que el PP es "la única opción que piensa realmente en Andalucía"

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, durante el acto electoral en Huércal de Almería. - PP ALMERÍA

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido en Huércal de Almería que "la única opción política que nace en Andalucía y piensa realmente en Andalucía es la del PP", al tiempo que ha subrayado que el próximo 17M los andaluces deberán elegir "entre un gobierno estable o el descontrol que ofrecen otras alternativas políticas".

Según ha trasladado el partido en una nota, Fernández-Pacheco ha situado a Huércal de Almería como "ejemplo" de gestión y crecimiento para la provincia, asegurando que el municipio "representa el modelo de cercanía, estabilidad y eficacia" que, a su juicio, impulsa Juanma Moreno en Andalucía. Asimismo, ha señalado que si durante años el municipio estuvo estancado fue "por la torpeza de sus anteriores gobernantes", mientras que en la actualidad es, ha dicho, "un ejemplo de cercanía con los vecinos y de buena gestión, alineado con el modelo del Gobierno andaluz". "Tenemos que decidir si queremos que Andalucía siga siendo la tierra que es hoy o si queremos volver al letargo de los gobiernos socialistas", ha apostillado.

Fernández-Pacheco ha destacado además que "Almería ahora cuenta para la Junta de Andalucía", frente a una etapa anterior en la que, según ha explicado, "el PSOE castigaba permanentemente a esta provincia". "El PSOE siempre castigó a Almería y lo seguirá haciendo porque ahora tenemos aquí a la enviada de Pedro Sánchez", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que "eso es lo que está en juego el próximo 17 de mayo".

Además, el presidente provincial del PP ha pedido el apoyo de los almerienses para "seguir creciendo y avanzando junto a Andalucía", y ha apelado especialmente a quienes todavía tienen dudas sobre su voto. "A todos los que aún tienen dudas les digo que no caigan en quienes quieren dividirnos. El voto tranquilo y sereno de Juanma Moreno es el único que garantiza más inversiones, más sanidad, más educación y más servicios públicos para Almería y Andalucía", ha concluido.

Por su parte, el vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad del PP de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado la labor del alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, en la "transformación" del municipio, que ha comparado con la evolución de Andalucía bajo el liderazgo de Moreno. En este sentido, ha afirmado que "es el mejor embajador que Moreno puede tener en esta tierra" y ha subrayado que el principal logro de su gestión "no es solo el crecimiento poblacional, sino haber dejado atrás el concepto de ciudad dormitorio". "Hoy Huércal es una ciudad de servicios, un lugar donde la gente elige vivir, trabajar y disfrutar", ha señalado.

Asimismo, ha defendido el papel de Fernández-Pacheco como "voz de los almerienses en Sevilla" y ha asegurado que, gracias a su labor "Almería está en el centro de las decisiones de la Junta". En este contexto, ha citado algunas actuaciones como el nuevo instituto Jairán, la finalización del sistema de abastecimiento en alta del Bajo Andarax o proyectos futuros como el nuevo centro de salud y el IES Carmen de Burgos, que, según ha dicho, "demuestran que Huércal ha dejado de ser invisible para la Junta".

Asimismo, el presidente del PP de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha afirmado que "a Huércal le sienta bien Juanma Moreno", poniendo como ejemplo el nuevo instituto, cuya ejecución ha atribuido a la actual Junta tras haber permanecido "guardado en un cajón" durante la etapa socialista. Además, ha señalado que la inversión de 8,5 millones de euros "es un hecho, no palabras", y ha defendido que votar a Moreno supone "votar por Huércal, para que la Junta siga estando de nuestro lado, votar para que los proyectos sigan llegando y votar para que Huércal siga creciendo".

Finalmente, ha asegurado que aún quedan retos pendientes y ha reclamado el compromiso del Gobierno andaluz para la construcción del centro de salud, una demanda histórica del municipio, confiando en que "lo vamos a conseguir".

