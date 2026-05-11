Moreno pide más medios contra el narcotráfico y "la verdad" de Adamuz en el segundo debate 'a cinco' por el 17M

Debate de los 'cinco' candidatos a la Presidencia de la Junta en RTVA.- JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en las costas de Huelva mientras perseguían una narcolancha ha protagonizado el primer bloque del debate electoral entre los 'cinco' candidatos a la Presidencia de la Junta que se celebra este lunes en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Los candidatos del PP-A, Juanma Moreno; PSOE-A, María Jesús Montero; Vox, Manuel Gavira; Por Andalucía, Antonio Maíllo; y Adelante Andalucía, José Ignacio García, han mostrado sus condolencias a los familiares de los guardias civiles fallecidos.

Moreno ha comenzado su intervención inicial asegurando a la candidata socialista que "defender lo público es dotar de medios a los cuerpos de seguridad del Estado que nos defienden". Ya en su participación en el debate, ha lamentado que Vox no suspendiera la campaña electoral en la jornada del viernes y el sábado en señal de luto por la muerte de los agentes.

"He echado de menos, señor Gavira, que Vox hubiera parado la campaña electoral y hubiera estado donde había que estar, que era con las familias, en el funeral", ha señalado.

En esta línea, el candidato del PP-A a la reelección ha asegurado que "no sorprende" que Adelante Andalucía no suspendiera la campaña. "Tienen una tradición de no suspender campañas", ha espetado Moreno cuando ha sido reprendado por esta cuestión por el candidato de Adelante, José Ignacio García.

En respuesta a la afirmación de Moreno, Gavira ha aseverado al presidente de la Junta que "estaba haciendo campaña" el día después de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz). "Se ha equivocado de enemigos", ha afirmado el candidato de Vox que ha señalado que la Junta "no decretó" luto oficial por el caso gaditano.

Asimismo, Gavira ha atribuido "el asesinato" de los agentes en Huelva a las políticas del PP y el PSOE. "Al narco se le da el alto o plomo", ha subrayado.

Por su parte, la candidata socialista, María Jesús Montero, ha defendido el refuerzo en el número de efectivos por parte del Gobierno Central frente a la gestión de la anterior administración popular. "Con el PP las lanchas de la Guardia Civil no tenían gasoil", ha subrayado.

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha pedido a Moreno que "no haga propaganda política de la muerte de los agentes". Asimismo, ha relacionado el caso de Huelva con los datos de la siniestralidad laboral. "Hay que acabar con esta lacra con medios y con seguridad, igual que hay que acabar con la precariedad laboral", ha señalado.

En esta línea, García también ha lamentado los datos de siniestralidad laboral en Andalucía, al mismo tiempo que ha asegurado que "nadie debería perder su vida luchando contra el narcotráfico".

MORENO PIDE EXPLICACIONES POR ADAMUZ

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas también ha estado presente en este primer bloque. El candidato a la reelección ha pedido explicaciones a Montero por las causas del siniestro.

"Han pasado más de cien días y nadie ha asumido ni una sola responsabilidad, ni nadie ha dado ninguna información. Y las propias víctimas me han pedido que traslade aquí, que quieren saber la verdad", ha señalado Moreno a la candidata socialista.

Por su parte, Montero ha afirmado que "se conocerá toda la verdad". "También lo que ocurrió en el 112, señor Moreno", ha apostillado la candidata del PSOE-A.